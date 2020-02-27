كل ما تريد معرفته عن خدمة VPN من فايرفوكس

أصدرت مؤسسة موزيلا Mozilla – المؤسسة المسؤولة عن تطوير متصفح الويب (فايرفوكس) Firefox – خلال هذا الأسبوع تطبيق Firefox VPN للأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، والذي يساعدك في حماية جميع البيانات الصادرة والواردة على جهازك من عمليات التطفل، حيث يوفر حماية أفضل عند تصفح الويب، وعند استخدام شبكات (الواي فاي) Wi-Fi العامة.

وبذلك أصبحت خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة VPN الخاصة بفايرفوكس متاحة لمستخدمي أجهزة أندرويد عبر متجر جوجل بلاي، بالإضافة لأجهزة ويندوز 10 – التي أعلنت عنها خلال ديسمبر الماضي – وأجهزة (كروم بوك) Chromebook، وذلك من خلال الدعوات الخاصة فقط في الوقت الحالي.

إليك كل ما تريد معرفته عن خدمة VPN من فايرفوكس:

ماهي هذه الخدمة وكيف تعمل؟

على عكس إضافة Firefox Private Browse، التي أطلقت اختبارها التجريبي خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، والتي تحمي فقط بعض وليس كل بيانات التصفح أثناء استخدام فايرفوكس، ستقوم خدمة VPN بتشفير كل نشاط الشبكة على أجهزة ويندوز 10 وأندرويد مع خطط لدعم أنظمة التشغيل iOS، وMac، وLinux في المستقبل.

تستخدم خدمة Firefox VPN بروتكول WireGuard VPN الجديد، وهي أحد خدمات VPN القليلة التي تعمل بهذا البروتوكول، مما يجعلها أسرع وأكثر أمانًا من الخدمات التي تستخدم بروتوكولات VPN الأكثر شيوعًا مثل: OpenVPN.

تُشغل خدمة Firefox VPN بواسطة Mullvad، وهي شركة سويدية تعتبر من أكثر مزودي خدمة VPN احترامًا للخصوصية، وتدعم الخدمة خمسة أجهزة متزامنة في وقت واحد، إلى جانب استخدام الخوادم الموجودة في أكثر من 30 دولة.

كما تعد Mullvad أيضًا واحدة من أوائل مزودي خدمة VPN للمستهلكين الذين يستخدمون معيار WireGuard على نطاق واسع، بالإضافة إلى استخدامها بروتوكولي OpenVPN و IKEv2 /IPsec، ولكن Firefox VPN تعتمد على معيار WireGuard بشكل حصري.

هذه الخدمة في الواقع ليست شبكة VPN بالمعنى المعروف لأنها تحمي فقط حركة البيانات على متصفح فايرفوكس، وليست البيانات التي تذهب من وإلى عملاء البريد الإلكتروني والمتصفحات الأخرى، لكن في الوقت نفسه تعتبر خيارًا رائعًا إذا كنت تستخدم شبكة واي فاي عامة وتحتاج إلى التحقق من بريدك الإلكتروني أو تصفح بعض المواقع.

كم تبلغ تكلفة استخدام الخدمة؟

تبلغ تكلفة استخدام خدمة Firefox VPN، خلال الفترة التجريبية 4.99 دولارًا، وتقدم موزيلا ضمانًا لاسترداد الأموال لمدة 30 يومًا إذا قمت بالإلغاء خلال الشهر الأول من الخدمة. وتعتبر أقل تكلفة مقارنةً بشبكات VPN المميزة الأخرى، كما تعد موزيلا في المقابل بعدم تسجيل حركة مرور الشبكة أو سجل التصفح.

كيف يمكن الحصول على الخدمة؟

يمكنك استخدام خدمة Firefox VPN فقط إذا تلقيت دعوة، والتي تقتصر في الوقت الحالي على المقيمين في الولايات المتحدة، ويمكنك الآن التسجيل في قائمة انتظار Firefox VPN من خلال هذا الرابط باستخدام عنوان بريد إلكتروني وسيصلك إشعار عند توفر الخدمة في بلدك.