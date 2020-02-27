كل ما تحتاج معرفته عن هاتف هواوي Mate Xs القابل للطي

كشفت شركة هواوي يوم الاثنين الماضي النقاب عن هاتفها Mate Xs وهو ثاني هواتفها الذكية القابلة للطي، ويأتي بعد نحو عام على إطلاق الهاتف الأول (ميت إكس) Mate X.

وقالت هواوي: “إن هاتف Mate Xs يعتبر أكثر هواتفها تطورًا، حيث يتميز بتصميم رائد للهواتف الذكية القابلة للطي مع تصميم Falcon Wing المحسّن، ويعمل بمعالج Kirin 990 5G الذي يوفر أداءً قويًا وتجربة مستخدم سلسة سواء عند استخدامه كهاتف ذكي أو كحاسوب لوحي”.

في العام الماضي؛ تمكنت هواوي من خطف الأضواء من جميع شركات الهواتف في معرض MWC 2019 بالإعلان عن أول هواتفها القابلة للطي Mate X الذي أُطلق في الصين فقط، ولكن الآن بعد الكشف عن الإصدار الثاني من الهاتف تحت اسم Mate Xs والذي سيصل فيما بعد لجميع الأسواق، فهل بإمكان هواوي مواكبة المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي على الرغم من حظر خدمات جوجل على هواتفها؟

فيما يلي كل ما تود معرفته عن هاتف هواوي Mate Xs القابل للطي:

ما هو الجديد في تصميم هاتف هواوي Mate Xs:



عند النظر لهاتف Mate Xs لن تلاحظ أي تغيير في التصميم عن الإصدار الأول Mate X؛ حيث يحمل التصميم نفسه بشاشة واحدة قابلة للطي للخارج يمكن استخدامها بثلاث طرق مختلفة (shapeshifts) اعتمادًا على كيفية حمل الجهاز.

كما تخلت هواوي عن وجود (نتوء) notch في شاشة الهاتف؛ واستبدلته بحافة جانبية تضم كاميرا رباعية العدسات تقوم بدور الكاميرا الخلفية والأمامية في الوقت نفسه حسب كيفية استخدام الهاتف، كما يضم الهاتف مستشعر بصمة إصبع مدمجًا في زر التشغيل.

ولكن التغيير ستجده في الشاشة التي أصبحت أقوى، والمفصل الذي أجرت عليه هواوي العديد من التحسينات ليصبح أكثر متانة، مما يسهل طي الهاتف كاملًا بدرجة 180 درجة، نظرًا لأن مفصل (Falcon Wing) مصنوع من أكثر من 100 جزء متشابك يعملون في وئام تام، فيمكن أن يتقلص ويوسع نفسه اعتمادًا على حالة الشاشة لتقديم تجربة مستخدم سلسة عبر الوضعين.

الشاشة:

يضم هاتف هواوي Mate Xs شاشة من نوع OLED؛ عندما يكون مفتوحًا ستجدها بمقاس 8 بوصات بدقة 2480 × 2200، وبكثافة 414 بكسلًا في البوصة الواحدة. وعندما يطوى الجهاز تصبح الشاشة مزدوجة؛ الشاشة الرئيسية: بمقاس 6.6 بوصات، وبدقة 2480 × 1148 بكسلًا، والشاشة الثانوية بمقاس 6.38 بوصات، وبدقة 2480 × 892 بكسلًا.

وقد طورت هواوي شاشة الهاتف لتصبح أكثر مرونة، حيث اعتمدت على تقنية جديدة تتيح لصق طبقتين معًا من مادة بوليميد البلاستيكية، مما يتيح إنتاج صورًا رائعة من ناحية تشبع الألوان والسطوع مع الحفاظ على درجة عالية من المتانة؛ وفقا لهواوي.

الأداء:

يعمل الهاتف بمعالج Kirin 990 5G من هواوي ثماني النوى بتردد 2.86 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، ويمكن زيادتها عبر بطاقة الذاكرة الخارجية SD NM لما يصل إلى 256 جيجابايت.

يضم الهاتف أيضًا وحدة معالجة الرسوميات GPU Mali-G76 ذات 16 نواة – وهي أقوى وحدة معالجة الرسوميات في هواتف هواوي – بالإضافة إلى وحدة (معالجة الشبكات العصبية) NPU التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يشتمل معالج Kirin 990 5G على مودم مدمج يدعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G مما يسمح له بتقديم أداء قوي واتصال 5G في آنٍ واحد بكفاءة أفضل واستهلاك طاقة أقل وحرارة أقل.

زودت هواوي هاتف Mate Xs بنظام تبريد جديد أطلقت عليه اسم (Flying Fish Fin) وهو نظام تبريد فريد مُصمم خصيصًا للهواتف القابلة للطي، ويستخدم هذا النظام الجرافين المرن مع شقوق مجهرية تسمح له بالطي مع الهاتف لتغطية مساحة السطح الكاملة من أجل تبريد أكثر فاعلية.

الكاميرا:

يأتي هاتف هواوي بكاميرا رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 40 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/1.8، ونطاق رؤية عريض، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية عريض جدًا، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 8 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والرابعة: عدسة للعمق ToF. كما أن الكاميرا الأمامية هي نفسها الكاميرا الخلفية التي تظهر عند طي الهاتف.

يدعم نظام الكاميرا الضبط التلقائي للصورة، وتقنية AIS التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتثبيت الصور للحصول على صور ومقاطع فيديو ثابتة جدًا بجودة فائقة، وتكبير يصل إلى 30X.

البطارية، ونظام التشغيل:

يأتي الهاتف ببطارية سعتها 4500 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 55 واطًا حيث يمكن شحن البطارية حتى 85% خلال 30 دقيقة فقط.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 المُعتمد على واجهة EMUI10.0.1، ومثل هاتف هواوي الرائد (ميت 30 برو) والهواتف الأخرى – التي أطلقتها بعد الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية – فإن الهاتف الجديد يفتقد إلى خدمات جوجل المختلفة، من ضمنها: متجر جوجل بلاي وتطبيقات جيميل، ويوتيوب، وخرائط جوجل وغيرها.

كيف تغلبت هواوي على أزمتها مع خدمات جوجل في هاتف Mate Xs :

سيكون هاتف Mate Xs من أوائل أجهزة هواوي التي ستُطلق مع منصة AppGallery التي تعتبر متجر التطبيقات الرسمي من هواوي، وبديلًا لمتجر جوجل بلاي.

السعر والتوافر:

تعتزم هواوي طرح هاتف Mate Xs الجديد في الأسواق العالمية بسعر 2499 دولارًا، وذلك على عكس الإصدار الأول Mate X الذي أُطلق في الصين فقط.

ستبدأ طلبات الحجز في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 15 مارس، بينما لم يُعلن حتى الآن عن السعر المحلي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Mate Xs:

HUAWEI Mate Xs المعالج Kirin 990 5G من هواوي ثماني النوى بتردد 2.86 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر. الشاشة غير مطوي: 8 بوصات من نوع OLED بدقة 2480 × 2200، بكثافة 414 بكسلًا في البوصة الواحدة. وعندما يطوى الجهاز تصبح الشاشة مزدوجة؛ الشاشة الرئيسية بمقاس 6.6 بوصات، وبدقة 2480 × 1148 بكسلًا. والشاشة الثانوية بمقاس 6.38 بوصات، وبدقة 2480 × 892 بكسلًا. مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي (RAm) 8 جيجابايت. دعم بطاقة الذاكرة الخارجية يدعم بطاقات SD NM حتى 256 جيجابايت. الكاميرا الخلفية كاميرا رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 40 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/1.8، ونطاق رؤية عريض. والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، ونظاق رؤية عريض جدًا. والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 8 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. والرابعة: عدسة للعمق ToF. يدعم نظام الكاميرا الضبط التلقائي للصورة، وتقنية AIS التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتثبيت الصور للحصول على صور ومقاطع فيديو ثابتة جدًا بجودة فائقة، وتكبير يصل إلى 30X. الكاميرا الأمامية هي نفسها الكاميرا الخلفية التي تظهر عند طي الهاتف. تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل30/60 إطارًا في الثانية. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G. شبكات الجيل الرابع 4G LTE. (واي فاي) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. بلوتوث 5.0. وNFC، ومنفذ IR الذي يتيح استخدام الهاتف كوحدة تحكم عن بُعد Remote Control. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمة الإصبع مدمج في زر التشغيل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. حجم البطارية 4500 ميلّي أمبير/الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 55 واطًا. الألوان المتوافر بها الأزرق الغامق. نظام التشغيل أندرويد 10 المُعتمد على واجهة المستخدم EMUI 10.0.1. وسيطلق مع منصة HUAWEI AppGallery، وهي متجر التطبيقات الرسمي من هواوي. الوزن 300 جرامِِ. الأبعاد مطوي: 161.3 × 78.5 × 11 مم غير مطوي: 161.3 × 146.2 × 5.4 مم السعر 2499 دولارًا. الحجز تبدأ طلبات الحجز في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 15 مارس 2020.