أخبار الإنترنت

عدوى كورونا تصيب فيسبوك وتجبرها على إلغاء أهم مؤتمراتها

عدوى كورونا تصيب فيسبوك وتجبرها على إلغاء أهم مؤتمراتها
0

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس عن إلغاء مؤتمر المطورين السنوي F8 بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، لتنضم بذلك إلى العديد من الفعاليات التي أُلغيت حتى الآن بسبب الفيروس.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في يومين 5 و 6 أيار/ مايو القادم، ولكن المؤتمر بصورته المعتادة أُلغي، وتقول فيسبوك: إن “أحداثًا مُستضافةً محليًا، ومقاطع فيديو، ومحتوًى مباشرًا” سيحل محل المؤتمر.

وقالت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – في بيان: “في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن COVID-19، اتخذنا القرار الصعب بإلغاء المكون الشخصي لـ F8 هذا العام، وذلك من أجل إعطاء الأولوية للصحة والسلامة لشركائنا المطورين والموظفين وكل من يساعد في إقامة F8”.

وذكرت فيسبوك في البيان أنها استكشفت خيارات أخرى تسمح بإقامة المؤتمر، ولكنها خلصت إلى أنه “من المهم بالنسبة لنا أن نستضيف حدثًا شاملًا، وأنه لم يكن من الصواب إقامة F8 دون حضور المطورين الدوليين”.

يُشار إلى أن مؤتمر F8 ليس أول حدث تقني كبير يُلغى بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ أُلغيت مؤتمرات أخرى، مثل: المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، ومؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

فيسبوك تعلن حربها على إعلانات كورونا المضللة

كيفية حذف الأجهزة المستخدمة للدخول على حسابات التواصل…

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
منوعات تقنية

فيسبوك تستحوذ على شركة لألعاب الواقع الافتراضي

منوعات تقنية

سوني وفيسبوك تنسحبان من أكبر مؤتمر للألعاب بسبب كورونا

برامج وتطبيقات

فيسبوك تعتزم منح المستخدمين مالًا مقابل تسجيلاتهم الصوتية

أخبار الإنترنت

فيسبوك متهمة بالتهرب الضريبي بأكثر من 9 مليارات دولار

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد