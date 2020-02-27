جوجل تدعم خدمة Earth على فايرفوكس وإيدج وأوبرا

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء عن دعم نسخة الويب من خدمة الخرائط التابعة لها (إيرث) Earth على متصفحات الويب الأخرى، بما في ذلك: إيدج من مايكروسوفت، وفايرفوكس من موزيلا، وأوبرا.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أطلقت نسخة الويب من (إيرث) في عام 2017، وأنهت بعد ذلك تطبيقات سطح المكتب الخاصة بالخدمة، ولكن نسخة الويب من الخدمة كانت منذئذ متاحة لمتصفح كروم فقط.

ويعود السبب في ذلك، إلى أن نسخة الويب من (إيرث) أُطلقت مع دعم تقنية NaCI التي تسمح لجوجل باستخدام شفرة ++C الأصلية الخاصة بها، وتشغيلها مباشرةً على متصفح كروم، الأمر الذي يهدف إلى تحسين أداء الخدمة.

وخلال السنوات الثلاث اللاحقة، ساهمت جوجل في دعم معايير الويب الصاعدة، مثل: WebAssembly، التي تسمح للمطورين بجلب الشفرات الأصلية إلى الويب. ثم اختبرت جوجل إمكانية التبديل من تقنية NaCI الخاصة بها إلى WebAssembly، وذلك على مدى الأشهر الستة الأخيرة، والآن يبدو أن الخطوة قد نجحت لتجعل نسخة الويب من (إيرث) متاحة لمتصفحات فايرفوكس، وإيدج، وأوبرا. ويبقى متصفح سفاري من آبل استثناءً، ويعود السبب في ذلك إلى آبل نفسها.

وقال الفريق الخاص بخدمة (جوجل إيرث) في تدوينة: “لا يزال أمامنا بعض العمل لإنجازه”. وأضاف: “وهو تجويد تجربتنا عبر جميع هذه المتصفحات، وإضافة دعم متصفح سفاري”. وكانت جوجل قد كشفت العام الماضي عن كون خدمة (إيرث) قد تدعم متصفح سفاري شريطة أن تضيف آبل دعمًا أفضل لتقنية WebGL2 في متصفحها.

هذا، ويمكن لمستخدمي متصفحات فايرفوكس، وإيدج، وأوبرا الوصول إلى خدمة الخرائط (إيرث) من خلال موقعها الإلكتروني.