أثبتت دراسات السوق في الفترة الأخيرة أن نظام التشغيل ويندوز 10 قد تجاوز نظام التشغيل ويندوز 7 باعتباره الإصدار الأكثر شيوعًا من نظام التشغيل ويندوز، ولكن بالرغم من انتهاء الدعم الرسمي لنظام ويندوز 7 فإن هناك ما يصل إلى 24.9% من المستخدمين ما زالوا متمسكين بهذا النظام الذي يبلغ عمره الآن حوالي 10 أعوام.

لا أحد يستطيع إجبارك على الترقية من ويندوز 7 إلى ويندوز 10، لكن من الجيد فعل ذلك، والسبب الرئيسي هو الأمان. فبدون التحديثات أو الإصلاحات الأمنية، فإنك تعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بك للخطر. فيما يلي سنقدم لك بعض المزايا في ويندوز 10 ستجعلك تبادر بالترقية.

إليك أهم 5 ميزات يتفوق بها نظام ويندوز 10 على نظام ويندوز 7:

1- تحسينات الأمان:

يُعد مستوى الأمان المتطور لنظام التشغيل (ويندوز 10) Windows 10 والتصحيحات الأمنية والتحديثات المستمرة أسبابًا رئيسية للترقية، وتشمل بعض ميزات الأمان ما يلي:

Windows Hello: برنامج يستخدم تقنية التعرف على الوجه لإلغاء قفل جهازك باستخدام كاميرا الويب، بالإضافة لدعم فتح أكثر من عشرة تطبيقات.

Microsoft Defender: برنامج مكافحة الفيروسات المجاني من مايكروسوفت.

التحديثات التلقائية: على عكس الإصدارات السابقة، يقدم لك ويندوز 10 تحديثات تلقائية بشكل افتراضي للحفاظ على نظام ويندوز مؤمنًا ضد الهجمات والاختراقات.

2- قائمة ابدأ:

على غرار قائمة (ابدأ) Start في نظام التشغيل ويندوز 8، تشتمل قائمة (ابدأ) في نظام التشغيل ويندوز 10 على أيقونات كبيرة على اليمين للكثير من التطبيقات مثل: البريد والتقويم والطقس، ويمكنك تخصيص هذه الأيقونات كما تريد.

باستخدام قائمة (ابدأ) على ويندوز 10، يمكنك أيضًا الوصول إلى قائمة “ابدأ” الثانية الأقل شهرة والتي تساعدك في الوصول إلى ميزات مهمة مثل: (لوحة التحكم) Control Panel و (موجه الأوامر) Command Prompt. وذلك إما بالضغط على مفتاح Windows + X أو بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز ويندوز.

3- المساعد الصوتي كورتانا:

وفرت مايكروسوفت مساعدها الصوتي (كورتانا) Cortana في نظام التشغيل ويندوز 10، ويعمل Cortana كمساعد شخصي حيث يمكنك عن طريق الأوامر الصوتية تكليفه بأداء بعض المهام مثل: جدولة المواعيد، أو قراءة البريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير.

4- متصفح مايكروسوفت إيدج:

إذا انتقلت لنظام التشغيل ويندوز 10 يمكنك قول وداعًا لمتصفح (إنترنت إكسبلورر) الذي يشتهر بالبطء والثغرات الأمنية، حيث قدمت مايكروسوفت مع نظام التشغيل الجديد متصفح (إيدج) Edge الذي يعتمد على محرك (كروميوم) Chromium من جوجل، مما يجعله أكثر توافقًا مع مواقع الويب الحديثة.

5- التحديثات الدورية للنظام:

بدلا من إصدار نظام تشغيل جديد كل فترة، اتخذت مايكروسوفت منهج التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز 10 والتي تأتي مرتين في السنة، لحل مشكلات الأمان وجعل الأجهزة تعمل بشكل أفضل، بالإضافة للتحديثات الدورية لسد الثغرات وإضافة بعض الميزات الجديدة للتطبيقات.

هذا النهج جعل نظام التشغيل يعمل كخدمة أكثر منه كمنتج، وللتحقق من وجود تحديثات، اتبع الخطوات التالية: