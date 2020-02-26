يمكن أن يكون وجود مساعد جوجل الصوتي في المنزل على شكل مكبر صوت ذكي أو شاشة عرض ذكية أمرًا رائعًا، وسواءً كان الأمر يتعلق بفحص تنقلاتك أو متابعة النتائج الرياضية، فهناك الكثير الذي يمكن أن يقوم به مساعد جوجل الصوتي لديك، وإذا كنت تتقن الأساسيات وكنت مستعدًا لتجربة أكثر تكاملاً.

5 طرق للحصول على المزيد من مساعد جوجل الصوتي.

إنشاء أوامر مخصصة:

سيرد المساعد الصوتي على مجموعة واسعة من الأسئلة والأوامر، ولكن لنفترض أنك تريد شيئًا محددًا للغاية، حيث يمكنك استخدام الجهاز لضبط الوقت لتنظيف أسنانك بالفرشاة أو يمكنك مزامنة الأضواء الذكية وقائمة التشغيل المفضلة لديك للتمرين، وهنا يمكننا القول بأن هذا هو المكان الذي تصبح فيه إجراءات المساعد الصوتي سهلة الاستخدام، فيمكنك إنشاء الأمر المخصص الخاص بك الذي يقوم بتشغيل عدة مهام.

لإعداد لذلك، افتح تطبيق Google Home، واضغط على Routines من الصفحة الرئيسية، ثم حدد (إدارة الإجراءات)، ستلاحظ وجود عدد قليل من الخيارات الجاهزة، لذا تحقق منها أولاً قبل إنشاء خياراتك الخاصة، بعد ذلك حدد (إضافة روتين) وحدد الإجراءات التي ترغب في قيام مساعد جوجل بتنفيذها عندما تقول الأمر الصوتي المخصص.

استخدام المساعد الصوتي كجهاز تحكم:

هل تعلم أنه يمكنك التحكم في تلفازك باستخدام المساعد الصوتي من جوجل؟ ننسى أيام الوصول لجهاز التحكم عن بعد، ولإعداد هذا الأمر ستحتاج إما إلى تلفزيون ذكي متوافق، ثم يمكنك توصيل التلفزيون بتطبيق Google Home الخاص بك ومنحه اسمًا مثل “غرفة نوم وتلفزيون” ثم يمكنك مزامنة خدمات البث إذا لم تقم بذلك عند إعداد مكبر الصوت الذكي الخاص بك في البداية.

التسوق

يمكنك التسوق من خلال Google Shopping، المعروف سابقًا باسم Google Express، حيث تملك جوجل الكثير من الشركاء، بما في ذلك Target و Best Buy و Walmart، حيث يمكنك اختيار تاجر التجزئة المفضل لديك للتسوق، وستحتاج أولاً إلى تفويض مساعد جوجل لإجراء الدفعات وإعداد طريقة دفع في تطبيق Google Home.

البحث عن هاتفك:

إذا كان لديك هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد فيمكنك العثور عليه باستخدام مساعد جوجل الصوتي، حتى لو كان في وضع صامت، لكن يجب أن يكون هاتفك متصلًا بالإنترنت إما باستخدام بيانات الهاتف المحمول أو عن طريق شبكة الواي فاي مع تمكين خدمات الموقع.

أنت بحاجة أيضًا إلى تطبيق Find my Device، وبمجرد إعداد كل شيء، يمكنك قول (جوجل، ابحث عن هاتفي)، وسوف تسمع رنين هاتفك وتجده.

جدولة الأوامر:

هل تتذكر تلك الأوامر التي أنشأناها في البداية؟ يمكنك جدولة تشغيلها في أوقات محددة من اليوم، وهذا يعني أنه يمكنك إطفاء الأنوار أو أن تغلق الأبواب في الليل تلقائيًا بقفل ذكي.

لجدولة إجراءاتك توجه إلى قائمة إعداد الإجراءات، وبدلاً من إضافة أمر أضف وقتًا وتاريخًا للجدولة، حيث يمكنك من خلال هذه النصائح المفيدة جعل حياتك أكثر سهولة.