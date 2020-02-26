4 منتجات تساعدك على تعلم لغات جديدة بعروض مغرية

تعلم لغة جديدة لا يجعل السفر إلى وجهاتك المفضلة خارج البلاد أكثر سهولة ومتعة فحسب، بل يساعد أيضًا في تحسين الذاكرة ومهارات حل المشكلات، وزيادة ثقتك بنفسك، ولكن الكثير من الناس يتخلون عن أهدافهم لتعلم لغة جديدة لأن بعض منصات تعلم اللغات الأكثر شعبية تعتمد على الحفظ والتكرار الممل.

لذلك سنستعرض اليوم 5 منتجات تساعدك على تعلم مجموعة متنوعة من اللغات بطرق ممتعة، وكل منها متاح بخصم كبير لفترة محدودة.

1- مترجم الصوت الذكي Mesay 3.0 PRO:

صُمم جهاز (Mesay 3.0 PRO) من أجل هواة السفر، فأينما كنت في أي مكان في العالم لن تكون اللغة عقبة أمامك، حيث يوفر لك ترجمة صوتية ونصية ثنائية الاتجاه لما يصل إلى 76 لغة من ضمنها اللغة العربية، مما يسمح لك بإجراء محادثات فورية مع متحدثين أصليين في أي بيئة.

يعتمد الجهاز في عمله على الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام وترجمته فورياً إلى اللغات المدعومة في أقل من ثانية وبدقة 97%.

يأتي جهاز (Mesay 3.0 PRO) بتصميم أنيق صغير الحجم، ويضم شاشة تعمل باللمس عالية الدقة بمقاس 2.4 بوصة تتيح لك الإطلاع على الترجمة النصية للكلام، كما يدعم اتصال الواي فاي، ويضم بطارية بسعة 1500 ميلّي أمبير/الساعة تستمر حتى 12 ساعة عمل بشحنة واحدة.

يتوفر الجهاز بلونين الأسود والأبيض، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 199 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 34% أي بسعر 129.99 دولارًا فقط.

2- الاشتراك مدى الحياة في تطبيق HelloTalk:

يعتبر تطبيق HelloTalk من أبرز تطبيقات تعلم اللغات لما يتميز به من أسلوب فريد، حيث يتيح لك تعلم اللغات الجديدة من خلال الدردشة مع متحدثيها الأصليين في جميع أنحاء العالم.

يدعم التطبيق أكثر من 180 لغة، ويتيح للمتعلم التواصل مع متحدثين أصليين يساعدونه على تعلم لغتهم، بينما يساعدهم هو على تعلم لغته، وقد وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 18 مليون مستخدم حول العالم.

يقدم HelloTalk طرقًا مختلفة لتعلم اللغات منها: الرسائل النصية، أو الصوتية، أو محادثات الفيديو، بالإضافة إلى دعم أدوات مساعدة مدمجة للترجمة النصية والصوتية، والنطق الصحيح، والتصحيحات التي تساعد على إجراء المحادثات بسلاسة، ويمكنك الدردشة مع الأعضاء من خلال محادثات شخص لشخص، أو الانضمام إلى محادثات جماعية.

يمكنك الآن الاشتراك مدى الحياة في عضوية VIP بتطبيق HelloTalk، التي تتيح لك تعلم 3 لغات في وقت واحد، والوصول إلى الكثير من الميزات.

تصل تكلفة الاشتراك في عضوية VIP إلى 229.95 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 87% أي بسعر 29 دولارًا فقط.

3- سماعات الأذن اللاسلكية Aunu Audio M50:

تستخدم سماعات Aunu M50 اللاسلكية أحدث تقنيات هندسة الصوت لتقديم صوت متوازن، وعالي الجودة طول الوقت، وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء، وميزة مقاومة المياه وفقًا لتصنيف IPX7، حيث يمكنك استخدامها أثناء الركض تحت المطر دون قلق.

وتتميز أيضًا بعمر البطارية الطويل الذي لا مثيل له، حيث تقدم لك السماعات بمفردها 6 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، أو 150 ساعة مع حقيبة الشحن المرفقة معها، وبذلك تستطيع إعادة شحن السماعات أكثر من 25 مرة، حيث يمكنك الاعتماد على هذه السماعات لمدة 30 يومًا دون الحاجة لتوصيل الشاحن. وهذه فترة أطول بكثير من منافسيها الرائدين.

أهم ما يميز هذه السماعات أنها تأتي مع تطبيق اللغة Aunu الحصري الذي يُمكن إقرانه معها لمساعدتك على ترجمة أكثر من 33 لغة أثناء التنقل من ضمنها اللغة العربية، ما عليك سوى وضع السماعات في أذنك، وتشغيل التطبيق، حيث يوفر وضعًا تفاعليًا مع الاستماع التلقائي والترجمة دون الحاجة إلى الضغط على زر الميكروفون. كما يقدم لك ميزة إعادة التشغيل حتى تتمكن من تعلم اللغة أثناء التنقل.

تتوفر هذه السماعات باللون الأسود فقط، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذه السماعات 229.98 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 56% أي بسعر 99.99 دولارًا فقط.

4- الاشتراك مدى الحياة في utalk:

تتيح لك منصة uTalk الانضمام إلى أكثر من 30 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم وتعلم أكثر من 140 لغة بمساعدة الناطقين بها. ستتعلم مفردات جديدة من خلال الألعاب والتمارين الترفيهية الأخرى. كما تتيح لك أيضًا التعلم من الناطقين الأصليين الذين يساعدونك في تحسين بنية القواعد والجمل.

تتيح لك أيضًا اختيار مجموعة متنوعة من المواضيع للتدريب على مصطلحاتها – مثل: مقابلة العمل، أو العروض التقديمية أو خدمة العملاء أو السفر وغير ذلك الكثير – حيث تضم أكثر من 60 موضوعًا، كما يمكنك التعلم على أي جهاز بفضل توافقها جميع أنظمة التشغيل.

تبلغ تكلفة الاشتراك مدى الحياة في هذه المنصة 699.95 دولارًا، ويشمل الاشتراك إتاحة الوصول إلى مكتبة اللغات الكاملة التي تضم أكثر من 140 لغة، ولكن يمكنك الآن الاشتراك مع خصم 85% أي بسعر 99.99 دولارًا فقط.