منذ ظهور الإنترنت والبريد الإلكتروني يعتبر وسيلة أساسية للمراسلة، ومع تزايد استخدامه أصبح هناك تكدس كبير لمئات الرسائل التي تصل بشكل يومي، وخصوصًا الرسائل بين زملاء العمل والعملاء والمديرين، بالإضافة للرسائل الترويجية والنشرات الإخبارية.

وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص يمكنهم الحفاظ على معدلات إنتاجية عالية مع عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة والمسودات المعلقة، إلا أن البعض الآخر يكافح لتنظيم صندوق الوارد الخاص بهم، ولهؤلاء نقدم لهم أدوات تساعدهم على تنظيم صندوق الوارد وإدارته بشكل أسرع.

فيما يلي 4 أدوات تساعدك في إدارة البريد الإلكتروني:

1- SaneBox:

تعتمد أداة SaneBox على الذكاء الاصطناعي في تحليل سجل بريدك الإلكتروني، وتتبع نشاطك مع الرسائل الواردة مثل: الرسائل التي تطلع عليها فقط، والرسائل التي ترد عليها، والأشخاص أو الجهات التي تستجيب لها ومدى سرعة الاستجابة، والكثير من العوامل الأخرى.

بعد تحليل نشاطك وسلوكك في التعامل مع الرسائل الواردة، تقوم الأداة بتصنيف الرسائل الواردة وترتيبها، وتحريك الرسائل المهمة التي يُرد عليها بانتظام إلى الأعلى، بينما تُوضع الرسائل الغير مهمة في مجلد منفصل يُسمى SaneLanter.

يوجد من هذه الأداة نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا، وبعد ذلك يمكنك الإشتراك في إحدى الخطط المدفوعة.

2- Unroll.Me:

تقوم أداة Unroll.Me بمسح رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، وتجمع الرسائل التي تريد قراءتها بالفعل في ملخص يومي حتى تستطيع العثور عليها بشكل أسرع، وذلك من خلال دمج اشتراكات البريد الإلكتروني المفضلة لديك في ملخص يُسمى (مجموعة التحديثات) The Rollup.

بالإضافة إلى متابعة عمليات إلغاء الاشتراك في الخدمات المختلفة، ففي حالة إلغاء الاشتراك في أي خدمة لسبب ما، تقوم Unroll.Me بنقل جميع الرسائل المستقبلية التي ستتلقاها من هذا المرسل، إلى مجلد خاص ليُسهل عليك حذفها، وبالتالي لن تتلقى رسالة بريد إلكتروني من هذا المرسل في صندوق الوارد أبدًا.

يتوفر للأداة إصدار ويب مجاني، وكذلك تطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون عبر آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد عبر جوجل بلاي.

3- Shift:

Shift هو تطبيق لأجهزة سطح المكتب يُسهل عملية الانتقال بين حسابات البريد الإلكتروني المختلفة والتطبيقات ومتابعة سير العمل، من خلال توصيل جميع حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك، وتطبيقات الويب ثم تخصيص محطة عمل للوصول لجميع هذه الخدمات من مكان واحد.

4- Hiver:

أداة Hiver موجهة لفرق المبيعات ودعم العملاء، حيث تتعامل مع حجم كبير من رسائل البريد الإلكتروني وإدارتها مباشرة من داخل بريد (جيميل) Gmail، مع توفير ميزات مثل: إدارة البريد الوارد بشكل مشترك، والملاحظات، والملصقات، والتذكيرات التي تتيح توفير دعم مبسط للعملاء.