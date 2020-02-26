10 إحصائيات عن العمل الحر على الإنترنت لعام 2020

أصدرت شركة بايونير المتخصصة في إدارة المدفوعات المالية عبر الإنترنت تقريرًا جديدًا في مطلع هذا الشهر يوضح المتوسط العام لدخل أصحاب العمل الحر Freelancers على الإنترنت، كما شمل التقرير عددًا من الإحصائيات المهمة التي توضح توجهات مجال العمل الحر حاليًا.

اعتمدت الشركة في إعداد هذا التقرير على تجميع البيانات من خلال استبيان شامل أُجرى على 7000 من أصحاب العمل الحر على الإنترنت في 150 دولة على مستوى العالم، وقد توصلت الشركة إلى العديد من الحقائق المهمة بعد تحليل نتائج هذا الاستبيان يمكننا تلخيصها فيما يلي:

1- بلغ متوسط دخل أصحاب العمل الحر 21 دولارًا في الساعة بشكل عام، وذلك بارتفاع قدره دولارين عن العامين الماضيين.

2- 70% ممن شملهم هذا الاستبيان لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا، في حين كانت أعمار 21% منهم أقل من 25 عامًا.

3- بالرغم من أن أصحاب العمل الحر ذوي الأعمار الأقل من 35 عامًا يشكلون النسبة الأكبر، إلا إن دخلهم يتراوح بين 16 إلى 19 دولارًا في الساعة، أما نظرائهم ذوي الأعمار الأكبر من 35 عامًا والذين يشكلون النسبة الأقل فإن دخلهم يتراوح بين 24 إلى 36 دولارًا في الساعة.

4- يستخدم 74% من أصحاب العمل الحر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمهاراتهم وخدماتهم والحصول على مهام عمل جديدة، بعد أن كان 65% منهم فقط يقومون بذلك خلال العامين الماضيين.

5- يُكرس 69% من أصحاب العمل الحر وقتهم بالكامل لهذا النمط من العمل، بينما يعتمد الباقون على وظيفة أخرى في شركة بجانب ممارستهم للعمل الحر.

6- يُفضل 83% من أصحاب العمل الحر العمل من المنزل، بينما يُفضل 17% منهم العمل في أماكن أخرى مثل: مساحات العمل المشتركة، أو المقاهي، أو المكتبات أو غيرها.

7- تُشكل النساء نسبة 24% من أصحاب العمل الحر في الوقت الحالي، وذلك بزيادة قدرها 2% فقط عن نسبتهم في عام 2018.

8- يعمل 30% من أصحاب العمل الحر في مجالات تصميم الجرافيك، وتصميم مواقع الويب، و 19% في مجال البرمجة.

9- يقل متوسط دخل النساء في الساعة بمقدار 3.5 دولارات تقريبًا مقارنة بمتوسط دخل الرجال في الساعة، فوفقًا للاستبيان بلغ متوسط دخل النساء 18.15 دولارًا في الساعة، بينما بلغ متوسط دخل الرجال 21.67 دولارًا في الساعة.

10- يستخدم 34% من أصحاب العمل الحر فيسبوك للترويج لخدماتهم، بينما يستخدم 28% منهم لينكدإن لهذا الغرض، و21% يستخدمون إنستاجرام.