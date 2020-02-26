هواوي تكشف عن رؤية App Gallery لبناء نظام آمن لتطبيقات الجوال

تؤمن شركة هواوي بأن الطلب على التطبيقات الأكثر ذكاءً سيزداد، ويريدون أن يكونوا في المقدمة لتمكين هذا التغيير الهائل، حيث أدخلت هواوي AppGallery منصة توزيع التطبيقات الرسمية التي توفر بديلاً جديدًا لمستخدميها.

وبصفتها ضمن أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، تتوفر منصة هواوي AppGallery الآن في أكثر من 170 دولة/منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا، وتغطي التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

علق ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين قائلاً: “خصوصيتك تحت سيطرتك، كانت دائمًا في صميم فلسفتنا”، وأضاف: “نضع حماية الخصوصية والأمن السيبراني كأولويات قصوى لجميع عملياتنا التجارية وننفذهم بصرامة في جميع مراحل منتجاتنا، ولدينا أيضًا أدق حلول الخصوصية والأمن السيبراني في منصة هواوي AppGallery”.

لدى هواوي مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، مما يضع أساسًا قويًا لتطوير النظام البيئي، جنبًا إلى جنب مع HMS (خدمات هواوي للهواتف النقالة)، الذي يفتح مجموعة متنوعة من إمكانات الأجهزة والبرمجيات مقدمة من هواوي، بالإضافة إلى ذلك تعمل هواوي على توفير أفضل تجربة تطبيق مبتكرة للمستخدمين.

وبالنسبة للعلامة التجارية التي ارتفعت بشكل ملحوظ لتحتل المرتبة العاشرة لعام 2020 في تصنيف العلامات التجارية العالمية الأكثر قيمة Brand Finance، فلا شيء يبدو مستحيلاً.

في الواقع، استثمرت هواوي في أكثر من 3000 مهندس في هندسة النظم الإيكولوجية، وتوفر أيضًا الدعم التشغيلي الشامل للمطورين في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن التمويل مثل برنامج Shining-Star لتحفيز الابتكار.

منصة AppGallery عبارة عن نظام أساسي موثوق:

تأتي منصة AppGallery مع توفير الحماية لدورة كاملة، بما في ذلك التحقق من الاسم الحقيقي للمطور وعملية المراجعة المكونة من أربع خطوات لتشغيل التطبيق بشكل آمن، وتمر جميع التطبيقات باختبار تحقق صارم لمنع تطبيقات المطورين من النشاط الضار، كما يحتوي على نظام تصنيف عمري لإنشاء بيئة آمنة للأطفال، مع تصفية التطبيقات التي لا تناسب الفئة العمرية.

تستخدم منصة AppGallery أعلى مستوى من التحقق لعزل وحماية البيانات الحساسة للمستخدمين والخصوصية، ولن تتم معالجة المعلومات الشخصيّة والحساسة، مثل البيانات البيومترية، خارج أجهزة هواوي، مما يتيح للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية، وتتيح واجهة المستخدم EMUI التحكم في إذن مستخدم التطبيق، والأهم من ذلك، يتم إخفاء الهوية عن بيانات المستخدم وتخزينها محليًا، بما يتوافق مع منطقة كل مستخدم.

وتعمل هواوي باستمرار على زيادة اختيار أفضل التطبيقات التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في أسلوب حياة مستخدميها الرقميين، بما في ذلك التطبيقات العالمية الشهيرة والتطبيقات المحلية عالية الجودة التي أصبح المستخدمون يحبونها ويعتمدون عليها.

تُصنف منصة هواوي AppGallery التطبيقات إلى 18 فئة، بما في ذلك الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والترفيه وغيرها، وكلها متوفرة للبحث مع تجربة تصفح بسيطة وسلسة.

إذا لم يكن بإمكان مستخدمي التطبيق العثور عليهم، فكل ما عليهم فعله هو إرسال اسم التطبيق المطلوب إلى (قائمة الأمنيات، Wish List)، بمجرد تشغيل هذا التطبيق، سيتم إعلام المستخدم الذي أرسله عبر (قائمة الأمنيات، Wish List).

تلتزم هواوي أيضًا بإنشاء أفضل تجربة للمستخدم من خلال توفير تطبيقات عالية الجودة، وفي أحدث شراكة للمحتوى، قامت هواوي بالتعاون مع News UK، إحدى أكبر شركات الإعلام في المملكة المتحدة، لتقديم الأخبار الأكثر دقة وتحديثها لمستخدمي هواوي.

سيستمتع مستخدمو هواوي بالوصول إلى المقالات اليومية والعروض الإذاعية والمحتوى الحصري على أجهزة هواوي، مما يوفر مزيدًا من الراحة لأنماط حياة المستخدمين الذكية.

تم تحسين التطبيقات التي يتم تنزيلها عبر المنصة للعمل على أجهزة هواوي، مما يوفر إمكانات مذهلة على الجهاز، والمُمَكِّن الرئيسي هو HUAWEI HiAI، وهي عبارة عن نظام أساسي مفتوح مدعم بالذكاء الاصطناعي للأجهزة الذكية، والذي يجمع موارد البرمجيات والأجهزة المختلفة ويسهل التفاعلات التعاونية التي يعززها كل منهما.

على سبيل المثال، يستخدم تطبيق WPS Office إمكانية التعرف الذكي على HiAI لتحقيق التعرف الضوئي على الأحرف الفائقة الدقة للتعرف على النص في الصور مثل المستندات والصور الممسوحة ضوئيًا، ويتم الكشف عن المستندات داخل التطبيق وتصحيحها تلقائيًا، مما يحسن الإنتاجية إلى حد كبير.

يتوافق إطار الامتثال العالمي لجهاز هواوي مع مبدأ الخصوصية المقبول عمومًا (GAPPs) الصادر عن AICPA / CICA واللوائح الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR)، فضلاً عن القوانين واللوائح المحلية حول العالم.

منذ الحصول على شهادة الأمان ISO / IEC27001 و CSA Star التي تم الحصول عليها في عام 2015 وشهادة ISO / IEC 27018 لمعايير الخصوصية التي تم استلامها في أكتوبر 2019 ، كانت HMS واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على شهادة ISO / IEC 27701 الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، الرائدة في إدارة الأمن والشفافية والامتثال الخصوصية للبيانات الشخصية.

أما Quick Apps هو نظام بيئي للتطبيقات يضم نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت المسبق، ويوفر تجربة مستخدم جيدة ووظائف قوية وتحديثات تلقائية لصفحات HTML5، والجدير بالذكر أنه يستهلك مساحة صغيرة جدًا من الذاكرة.

على الرغم من منح المستخدمين نفس تجربة التطبيقات المحلية، إلا أن Quick Apps تتم كتابتها مع 1/5 فقط من الرموز مقارنة بتطبيقات أندرويد، وبالتالي تشغل مساحة ذاكرة أقل، ويمكن للمستخدمين استيعاب أكثر من 2000 تطبيق سريع بدلاً من 20 تطبيقًا محليًا بسعة 1 جيجابايت فقط.

يمكن للمستخدمين إضافة تطبيقاتهم المفضلة إلى أسطح المكتب الخاصة بهم للوصول إليها بسهولة، وتستخدم التطبيقات السريعة في أكثر من 350 مليون هاتف هواوي حتى الآن، حيث تم إصدار أكثر من 1700 تطبيق Quick Apps عالميًا، بمعدل نمو 200٪ على أساس سنوي.

لمواكبة شبكة الجيل الخامس 5G، سيتم تطبيق Quick App تدريجياً في المزيد من البلدان والمناطق، وفتح معايير التطبيق السريع الناضجة للسوق الصيني وأدوات تطوير IDE للمطورين العالميين، كما يتم الترحيب بجميع المطورين في جميع أنحاء العالم لنشر تطبيق Quick App لتقديم تجربة النقر والاستخدام وخالية من التثبيت المسبق للمستخدمين.

ستواصل هواوي جهودها في بناء نظام هواوي لخدمات الهاتف النقال HMS Ecosystem ومنصة AppGallery لتقديم تجربة حياة ذكية لجميع سيناريوهات مستخدمي هواوي.