كيفية تغيير معدل تحديث الشاشة في Galaxy S20 إلى 120Hz

يتميز هاتف سامسونج الجديد Galaxy S20 بمستشعرات صور أكثر دقة، وشاشة ذات معدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتزًا، ودعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وغير ذلك الكثير.

واحدة من النقاط البارزة في هاتف Galaxy S20 هي معدل تحديث الشاشة الذي يبلغ 120Hz، الأمر الذي يجعل التفاعلات اليومية أكثر سرعة، حيث ستجد الفرق على الفور، حيث أن معدل التحديث الافتراضي هو 60Hz، ولكن يمكنك التبديل بسهولة إلى وضع 120Hz على جهاز Galaxy S20.

كيفية تغيير معدل تحديث الشاشة في هاتف Galaxy S20 إلى 120Hz:

افتح الإعدادات من الشاشة الرئيسية في الهاتف.

اضغط على خيار (العرض).

انقر على خيار (نعومة الحركة، Motion smoothness).

اختر أعلى تحديث للشاشة (120Hz) للتبديل إلى وضع 120Hz.

اضغط على زر (تطبيق) لتأكيد التغييرات.

تقدم سامسونج أفضل العروض على الهواتف منذ عدة سنوات، ومع وضع 120 هرتز، تأخذنا الأمور إلى مستوى جديد تمامًا، فمن السهل تغيير معدل التحديث في هاتف Galaxy S20، لكن يجب ملاحظة أن وضع 120 هرتز يستهلك الكثير من البطاريات، حيث يأتي الهاتف مع بطارية تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة، ولأن الشاشة يتم تحديثها بشكل فعال وأسرع مرتين من المعتاد فإنها تستهلك بطارية أكثر.

ومع ذلك فإن هاتف سامسونج الجديد يمكنه أن يستمر ليوم واحد في وضع 120 هرتز دون أي مشاكل، لكن إذا كنت تشاهد استنزافًا للبطارية وكنت تشعر أن الهاتف سوف ينفد من الطاقة قبل نهاية اليوم، فيمكنك دائمًا العودة إلى الوضع العادي البالغ 60 هرتز.

يعتبر هاتف Galaxy S20 Ultra الهاتفَ الأكثر تميزًا في المجموعة الجديدة بفضل المواصفات القوية، والميزات المعززة التي لا توجد في الهاتفين الآخرين، كما تضم الكاميرا على وجه الخصوص بعضًا من أكثر الميزات إثارة، والتي يمكنك الاطلاع عليها في المقالة السابقة.

يُشار إلى أن مقاطع الفيديو بدقة 8K، التي يمكن لهواتف سامسونج الجديدة تصويرها، تُسجَّل بمعدل 24 إطارًا في الثانية، وهو معيار صناعة الأفلام في هوليوود، والكثير من القنوات التلفازية.

ولا يمكن تصوير الفيديو الفائق الدقة بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بالنظر إلى الحد الأقصى الذي يمكن لمعالجَي (سنابدراجون 865)، و(إكزينوس 990) تصويره هو 30 إطارًا في الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن هواتف سامسونج الجديدة تبدأ بسعر 1000 دولار أمريكي.