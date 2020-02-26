صفقة اليوم.. احترف التصوير الفوتوغرافي وتحرير الصور مع خصم 98%

الحزمة الكاملة لاحتراف التصوير الفوتوغرافي The Complete Photography Side Business Bundle.

عدد الدورات: 10.

عدد الدروس: 304.

المدة: 24 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التصوير الفوتوغرافي ابتداءً من الأساسيات – التي تشمل كيفية ضبط إعدادات الكاميرا مثل: سرعة الغالق، وفتحة العدسة Aperture، والتعرض Exposure، وISO، وغيرها – وحتى الأدوات والأساليب والخدع التي يستخدمها المصورون المحترفون لالتقاط صور عالية الجودة.

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول كيفية استخدام برنامج Adobe Lightroom لتحرير الصور باحترافية، حيث إن عملية تحرير الصور لا تقل أهمية عن التقاطها باحترافية عالية.

كما ستحصل على نصائح احترافية من خبراء لتحسين سرعة تحرير الصور، وتشمل هذه النصائح كيفية تحرير ما يصل إلى 500 صورة في الساعة في Lightroom، و7 إعدادات للإضاءة للحصول على صور أفضل وزيادة إنتاجيتك بنسبة 50%، وكيفية إجراء تعديلات مخصصة، وغير ذلك الكثير.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1990دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يتطلب التصوير الفوتوغرافي الكثير من الممارسة للوصول إلى المستوى الاحترافي، وقد ساعد التطور السريع لتقنيات ومعدات التصوير في زيادة شعبية هذا المجال بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما جعله أحد المجالات الواعدة.

إذا كنت تريد أن تتعلم التصوير الفوتوغرافي لتبدأ رحلتك المهنية كمصور محترف، أو ممارسة التصوير كهواية يمكنك الربح منها، فيمكنك الاستعانة بالحزمة التدريبية الكاملة (The Complete Photography Side Business Bundle)التي تقدم لك أكثر من 24 ساعة تدريبية تُغطي جميع المهارات اللازمة لاحتراف التصوير الفوتوغرافي وتحرير الصور مع خصم يصل إلى 98%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 10 دورات تدريبية، مقسمة إلى 304 درسًا، وأكثر من 24 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1990 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التصوير الفوتوغرافي ابتداءً من الأساسيات – التي تشمل كيفية ضبط إعدادات الكاميرا مثل: سرعة الغالق، وفتحة العدسة Aperture، والتعرض Exposure، وISO، وغيرها – وحتى الأدوات والأساليب والخدع التي يستخدمها المصورون المحترفون لالتقاط صور عالية الجودة.

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول كيفية استخدام برنامج Adobe Lightroom لتحرير الصور باحترافية، حيث إن عملية تحرير الصور لا تقل أهمية عن التقاطها باحترافية عالية.

كما ستحصل على نصائح احترافية من خبراء لتحسين سرعة تحرير الصور، وتشمل هذه النصائح كيفية تحرير ما يصل إلى 500 صورة في الساعة في Lightroom، و7 إعدادات للإضاءة للحصول على صور أفضل وزيادة إنتاجيتك بنسبة 50%، وكيفية إجراء تعديلات مخصصة، وغير ذلك الكثير.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: