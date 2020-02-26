أخبار الإنترنت

ترجمة جوجل تدعم 5 لغات جديدة لأول مرة منذ 4 سنوات

ترجمة جوجل تدعم 5 لغات جديدة لأول مرة منذ 4 سنوات
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أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إضافة 5 لغات جديدة إلى خدمة الترجمة التابعة لها، وذلك للمرة الأولى منذ 4 سنوات، وبذلك يصبح العدد الكلي للغات التي توفرها الخدمة 108 لغات.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: إن عدد متكلمي اللغات الخمس الجديدة يبلغ 75 مليونًا، أما اللغات، فهي: الكينيارواندية، ولغة أوديا، والتتارية، والتركمانية، والإيغورية، وهذه اللغات الثلاث الأخيرة تنتمي إلى عائلة اللغات التركية، التي ينتمي إليها أيضًا: التركية، والأذربيجانية، والأوزبكية، والقرغيزية، والكازاخستانية، والعديد من اللغات الأخرى الأقل انتشارًا.

ترجمة جوجل تدعم 5 لغات جديدة لأول مرة منذ 4 سنوات

ولمّا كانت خدمة الترجمة التابعة لجوجل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإنه لدعم لغة جديدة تحتاج الشركة إلى العثور على قدر كبير من النصوص على الإنترنت لتدريب نماذج التعلم الآلي الخاصة بها، وهو ما كان صعبًا بالنسبة للغات التي دُعمت اليوم. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في تحديد عدد كافٍ من أعضاء المجتمع البشري الذين يمكنهم مساعدة جوجل في تحسين النماذج بحيث يكونون على مستوى اللغات المنطوقة على نطاق واسع. ولكن الشركة تقول: إنها حققت تقدمًا في السنوات القليلة الماضية على كلا الجبهتين.

وقالت جوجل: إن خدمة الترجمة التابعة لها ستبدأ في دعم كل من الترجمة النصية، وترجمة المواقع للغات الخمس الجديدة، وستدعم الكتابة بثلاثة من تلك اللغات، وهي: الكينيارواندية، والتتارية، والإيغورية.

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يُشار إلى أن دعم اللغة الإيغورية يكتسب أهميةً خاصةً في هذا الوقت، بالنظر إلى أنها لغة أقلية الإيغور المسلمة البالغ عددها 12 مليون نسمةً في تركستان الشرقية، التي تطلق عليها الصين اسم إقليم شينجاينج.

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