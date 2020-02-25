8 نصائح لاستخدام تيك توك TikTok للترويج للتصوير الفوتوغرافي

تعتبر منصة تيك توك TikTok من أكثر منصات وسائل التواصل الاجتماعي حيوية في هذه الفترة، فهي منصة تعتمد في نظامها على مشاركة الفيديو، حيث تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو طولها 15 ثانية كحد أقصى، وتملك منصة تيك توك TikTok اليوم حوالي 500 مليون مستخدم على مستوى العالم.

لكن كمصور فوتوغرافي أو مصور فيديو، هل تحتاج إلى النشاط على المنصة؟ تحدثنا مع المؤثر جاكوب ريجلين، الذي جمع أكثر من 382000 متابع على المنصة، وتمت مشاهدة الفيديوهات الخاصة به ما يقرب من نصف مليون شخص.

يقول جاكوب: “TikTok هو المكان المثالي لمشاركة مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي، أشعر هنا أن لدي الفرصة لتبادل منظور مختلف لما أقوم به، لقد كنت أستخدمه لفترة من الوقت وأستمتع بنشر نصائح للتصوير الفوتوغرافي”.

وأضاف جاكوب: “”إنني أميل إلى مشاركة الكثير من محتوى السفر إلى جانب لقطات من بعض الأنشطة الرياضية الغريبة مثل القفز بالمظلات، أشعر أن هذا المحتوى يعمل جيدًا، وأبقي صفحتي متنوعة بما فيه الكفاية للتأثير على الجماهير المختلفة”.

وتابع جاكوب حديثه قائلًا: “إن التعليقات رائعة حتى الآن، لقد بدأت تدريجيًا في فهم نوع المحتوى الذي يحب متابعوه ولكني أستمتع أيضًا بتجربة محتوى جديد ومختلف عن المعتاد، ومن تجربتي توفر منصة تيك توك TikTok مكانًا جديدًا للمصورين الموهوبين للتعرف على مهاراتهم الإبداعية وتقديرها، فقد أصبحت المنصات الأخرى مشبعة بدرجة لا تصدق مما يجعل من الصعب الحصول على الملاحظات الجيدة، لا تزال TikTok فريدة من نوعها ومثيرة لدرجة أنها توفر فرصًا لأي شخص يضع وقته وجهده في المنصة”.

نصائح من جاكوب عن الأشياء التي تعلمها من استخدام تيك توك TikTok للترويج لتصويره.