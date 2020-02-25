8 خطوات للحصول على علامة التوثيق الزرقاء في إنستاجرام

تقدم شركة فيسبوك اليوم تفاصيل حول ما يلزم للحصول على علامة التوثيق الزرقاء في إنستاجرام خلال 2020، حيث أتاحت المنصة للمستخدمين طلب الحصول على علامة التوثيق الزرقاء في إنستاجرام بأنفسهم وذلك من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة وسهلة.

كيفية الحصول على علامة التوثيق الزرقاء في إنستاجرام

من السهل جدًا طلب علامة التوثيق الزرقاء في إنستاجرام، فقط تأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد التحقق منه قبل اتباع الإرشادات أدناه، فإذا كنت ترغب في الحصول على علامة التوثيق لحساب شركتك فتأكد أنك لست في حسابك الشخصي، ولإرسال الطلب:

انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك على المنصة. اضغط على أيقونة القائمة في الزاوية العلوية اليسرى من ملف التعريف الخاص بك. انقر على رمز الإعدادات الذي يظهر في أسفل الشاشة ثم اختر الحساب من القائمة الظاهرة أمامك. ابحث عن خيار (طلب التحقق) ثم انقر فوقه. سيظهر نموذج لطلب التحقق، أضف اسمك بالكامل (بالنسبة للشركات، فإن الاسم الكامل لمن يدير الحساب سيفي بالغرض). بعد ذلك، انقر فوق (اختيار ملف) لإرفاق صورة بطاقتك الشخصية، بالنسبة للأشخاص ستعمل رخصة القيادة أو جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية، أما بالنسبة إلى النشاط التجاري فيمكنك استخدام أي مستند تجاري رسمي مثل رقم التعريف الضريبي أو حتى فاتورة الكهرباء الحديثة. يمكنك إما فتح الكاميرا والتقاط صورة واضحة لبطاقة الهوية الخاصة بك أو تحميل صورة من هاتفك. انقر فوق زر الإرسال الأزرق في أسفل الشاشة لإرسال طلب التحقق الخاص بك.

ماذا يحدث الآن؟ هل سأحصل على الشارة؟

سيتم توجيه طلبك الآن إلى المشرفين في IG الذين سيراجعون حسابك ويقررون ما إذا كنت ستحصل على الشارة الزرقاء في إنستاجرام أم لا، قد يستغرق هذا الإجراء عدة أسابيع لذلك لا تعد إشارة سيئة إذا لم تسمع الرد على الفور، وبمجرد أن تتخذ الإدارة قرارها ستتلقى إشعارًا في التطبيق لإعلامك بما إذا كنت قد مؤهل أم لا، أما إذا تم رفض طلبك فيمكنك تقديم طلب جديد بعد 30 يومًا.

نصائح للحصول على علامة التوثيق الزرقاء

أصبحت منصة إنستاجرام الآن أكثر شفافية بشأن ما يتطلبه الأمر للحصول على علامة التوثيق، حيث تحدد المنصة الآن علنًا المعايير والمتطلبات للحصول على العلامة في مركز المساعدة الخاص بهم، وإذا كنت تتساءل عما يلزمك لتكون مؤهلاً للحصول على العلامة الزرقاء، فإليك ما عليك القيام به:

اتبع القوانين، إذا شعر مشرفو إنستاجرام أنك لا تتبع شروط الاستخدام أو الإرشادات، فيمكنك تقبّل فكرة عدم حصولك على العلامة.

كن واقعيا، ونعني ذلك حرفيًا، حيث يجب أن يمثل حسابك شخصًا حقيقيًا أو نشاطًا تجاريًا مسجلاً أو مؤسسة قائمة، وهذا يعني أيضًا أنه لن يتم النظر في صفحات الميمز.

يجب أن يكون حسابك معروفًا، لا يمكن للأشخاص العشوائيين الحصول على العلامة الزرقاء، يجب أن تظهر أنت أو علامتك التجارية في مصادر أخبار متعددة وأن يتم البحث عنها بشكل كبير وأن تكون معروفًا لعامة الناس، حيث لا يتم احتساب الوجود في المحتوى المدفوع والترويجي.

طلب التحقق فقط لحساب واحد، وفقًا لإنستاجرام، يجب أن يكون حسابك للتواجد الفريد للشخص أو النشاط التجاري الذي يمثله، ولا يمكنك امتلاك عدة حسابات تم التحقق منها لنفسك أو لعلامتك التجارية بشكل أساسي، الاستثناء الوحيد هو الحسابات الخاصة باللغة (مثل McDonald’s Denmark و McDonald’s Italy، على سبيل المثال).

الانتهاء من إعداد ملف التعريف الخاص بك، لا يمكنك الحصول على العلامة إذا لم يكن حسابك يحتوي على معلومات في bio وصورة لملف تعريف ومنشور واحد على الأقل.

يجب أن يكون الحساب عامًا، لأن المنصة لا تنظر إلى الحسابات الخاصة.

لا ترتبط بالشبكات الاجتماعية الأخرى، إذا كان ملف التعريف الخاص بك يحتوي على روابط لمتابعة حساباتك على القنوات الاجتماعية الأخرى ، فسيتم رفض طلبك.

لا تكذب، إذا قدمت معلومات خاطئة أو مضللة عند التقدم بطلب للتحقق، فسيتم إزالة العلامة الزرقاء الخاصة بك وستواجه تعليقًا لحسابك أو من الممكن حظرك بشكل دائم.

لماذا الحصول على علامة التوثيق يستحق كل هذا العناء؟

بالنسبة لكثير من الناس يعتبر الحصول على العلامة الزرقاء مجرد علامة شرف، أو البعض يشعر بالأهمية عند الحصول عليها، ولكن هذه ليست الأسباب الوحيدة لطلب علامة التوثيق، بل يوجد ثلاثة أسباب رئيسية: