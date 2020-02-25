5 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من سماعات AirPods Pro

تحظى سماعات آبل اللاسلكية (أيربودز برو) AirPods Pro بشعبية كبيرة لدى مستخدمي هواتف آيفون، ولكن كما هو الحال مع معظم منتجات شركة آبل، فإن الكثير من ميزاتها تكون مخفية وغير واضحة، مما يتطلب من المستخدم اكتشافها بنفسه.

فيما يلي 5 نصائح للحصول على أقصى استفادة من سماعات AirPods Pro:

1- معرفة مستوى الشحن:

على عكس سماعات AirPods العادية، تأتي سماعات (أيربودز برو) AirPods Pro مع ميزة الشحن اللاسلكي، فعندما تقوم في البداية بإدخالها في علبة الشحن، يضيء مصباح الشحن لكن بعد فترة قصيرة ستجده قد انطفأ.

ولمعرفة مستوى الشحن، قم بالضغط برفق على جانب حقيبة شحن سماعات AirPods Pro، وسترى أن مصباح الشحن قد عاد للإضاءة مرة أخرى، إذا ظهر لك اللون البرتقالي فهذا يعني أن السماعات لا تزال قيد الشحن، بينما يعنى اللون الأخضر أنها مشحونة بالكامل.

2- التحكم في إلغاء الضوضاء:

تدعم سماعات AirPods Pro ثلاثة أوضاع للتحكم في الضوضاء: إلغاء الضوضاء النشطة، وشفافية الصوت، وإيقاف. وبإمكانك التبديل بينها بناءً على مقدار ما تريد سماعه من الأصوات المحيطة.

للتبديل بين أوضاع التحكم في الضوضاء في سماعات AirPods Pro،يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (مركز التحكم) في هاتف آيفون، وبعد توصيل السماعات، اضغط لفترة طويلة على وحدة التحكم في مستوى الصوت لإظهار عناصر التحكم في AirPods Pro.

استخدم شريط التمرير الموجود في الجزء السفلي للتبديل بين الأوضاع الثلاثة: (إلغاء الضوضاء) Noise Cancellation، أو (شفافية الصوت) Transparency، أو إيقاف تشغيل كليهما.

3- معرفة مدى ملائمة وضع السماعات في أذنك:

بخلاف الجيل السابق، تأتي سماعات ‌AirPods Pro‌ مع رؤوس مرنة ولينة من السيليكون بثلاثة مقاسات تتناسب مع منحنيات كل أذن لمساعدتك على اختيار شكل مناسب لأذنيك لتحسين تجربة الصوت، مع وضعي إلغاء الضوضاء والشفافية، لذلك من المهم أن تختار الحجم المناسب لأذنيك، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد، واقرن AirPods Pro.

اختر (بلوتوث).

حدد سماعات AirPods Pro، ثم انقر على رمز (i) المجاور لها.

انقر على خيار (اختبار ملائمة الأذن) Ear Tip Fit Test.

انقر على (متابعة) عندما تكون جاهزًا، ثم انقر على تشغيل سوف تسمع مقطع موسيقي قصير، وتذكر: لا تفعل أي شيء.

بمجرد اكتمال الاختبار، ستظهر لك رسالة لإبلاغك إذا كانت الملاءمة صحيحة أم لا. إذا كان الأمر كذلك، فأنت مستعد تمامًا لاستخدام السماعات. أما إذا اقترح الاختبار ضبط أو تجربة قطعة جلدية مختلفة، فحاول ضبط AirPods Pro وأجرِ الاختبار مرة أخرى.

4- تعيين إلغاء الضوضاء لإذن واحدة فقط:

يمكن أن يكون ذلك مفيدًا إذا كنت تستخدم سماعة AirPods Pro واحدة لإجراء المكالمات وتلقيها، ولفعل ذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار (إمكانية الوصول).

اختر AirPods.

اضغط على مفتاح التبديل بجوار خيار (إلغاء الضوضاء باستخدام سماعة واحدة) Noise Cancellation with One AirPod.

5- تحويل هاتف آيفون إلى ميكروفون:

يمكن لهاتف آيفون أو جهاز آيباد أن يعمل كميكروفون ويرسل الصوت إلى سماعات AirPods Pro الخاصة بك، وذلك من خلال ميزة Live Listen، وبالتالي يمكنك سماع المحادثات بوضوح عند وجود ضوضاء محيطة، ولتفعيل هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) على هاتف آيفون.

انقر على (مركز التحكم) Control Center.

انقر على خيار (تخصيص عناصر التحكم) Customize Controls.

قم بالتمرير لأسفل، وبجانب أيقونة Hearing انقر على زر (+).

انقر على (السابق) Back لحفظ الإعداد الخاص بك.

الآن بمجرد تشغيل ميزة Live Listen ووضع هاتف آيفون بالقرب من الشخص الذي ترغب في سماعه، ستكون قادرًا على سماع ما يقوله هذا الشخص من خلال سماعات AirPods Pro.