سواء كنت صانع محتوى فيديو على يوتيوب في بداية طريقك أو من المخضرمين، فإن الاعتماد على كاميرا الهاتف الذكي لتسجيل الفيديو يعتبر حلًا مناسبًا خاصةً في الهواتف الرائدة، ولكن إذا أردت الانتقال للمستوى التالي لتكون قناتك أكثر احترافية وتميزًا فيجب عليك الاستثمار في كاميرا احترافية.

إليك 5 كاميرات رقمية مناسبة لصناع محتوى الفيديو:

1- كاميرا Sony A6600:

تضم كاميرا Sony A6600 الكثير من الميزات التي تناسب صناع المحتوى المبتدئين والمحترفين، وأهم هذه الميزات دعم تقنية Real-Time Eye AF لضبط التركيز التلقائي والتتبع اللحظي أثناء التصوير الثابت والمتحرك، كما تأتي مع شاشة من نوع TFT بدقة 3 بوصات، وميكروفون مدمج ومقبس سماعات الرأس. بالإضافة إلى إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K.

الجانب السلبي الأكبر في كاميرا Sony A6600 أنها لا تقدم جودة الفيديو النقي نفسها التي تقدمها الكاميرات المنافسة، حيث تتيح تسجيل فيديو 4K بمعدل 8 بت فقط، في حين تقدم الكاميرات الأخرى تسجيل فيديو بمعدل 10 بت. ولكن بالرغم من ذلك تعتبر خيارًا مناسبًا لصناع محتوى الفيديو بفضل جمعها بين الميزات القوية والسعر المناسب حيث تتوافر بسعر 1198 دولارًا.

2- كاميرا Panasonic Lumix GH5/GH5s:

تعتبر كاميرا باناسونيك Lumix GH5/GH5s واحدة من أقوى كاميرات الفيديو على مدار سنوات طويلة، حيث تعتبر أول كاميرا تأتي بميزة تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وتتميز بجودة الفيديو العالية حيث يمكنها تسجيل الفيديو بنسبة 4:2:2 بمعدل 10 بت وبسرعة تصل إلى 400 ميجابت في الثانية.

كما تستطيع تسجيل الفيديو بدقة 4K أو بدقة (3840 × 2160) Ultra HD بدون حدود لطول المقاطع التي يمكنك تسجيلها. بالإضافة إلى منفذ خارجي للميكروفون وسماعة رأس.

ولكنها تفتقر للضبط التلقائي الاحترافي للصورة، حيث تستخدم تقنية تركيز خاصة بها تُسمى Depth from Defocus – والتي تعرف اختصارًا DFD – بدلاً من استخدام تقنية AF القياسية التي تستخدمها الكثير من الكاميرات الأخرى. لذلك سوف تحتاج إلى استخدام حامل ثلاثي القوائم للحفاظ على ثبات الصورة. وتأتي بسعر 1298 دولارًا.

3- كاميرا Pocket Cinema Camera 4K:

تعتبر كاميرا PCC4K أحد الخيارات المناسبة لصناع محتوى الفيديو، وذلك لدعمها العديد من الميزات القوية مثل: مستشعر صور 4/3 بدقة 4096 × 2160، وعدسة MFT، مما يتيح لك تسجيل فيديوهات ديناميكية واسعة وبجودة عالية.

بالإضافة لتسجيل الفيديوهات باستخدام تنسيقات الملفات القياسية حتى لا تضطر إلى إضاعة الوقت في التحويل، والملفات متوافقة مع جميع برامج التحرير حتى تتمكن من العمل مع البرنامج الذي تختاره. وتتوافر هذه الكاميرا بسعر 1295 دولارًا.

4- كاميرا Fujifilm X-T30:

إذا كنت تريد التسجيل بجودة 4K ولديك ميزانية محدودة فإن كاميرا Fujifilm X-T30 تعتبر مناسبة جدًا، حيث تتيح لك تسجيل فيديو بدقة 4K بسرعة 200 ميجابت في الثانية وبمعدل 10 بت.

تتميز الكاميرا أيضًا بنظام ضبط تلقائي للصورة مع تتبع العين الذي يعمل في وضع الفيديو. ولكن الجانب السلبي لها هو عدم وجود منافذ قياسية للميكروفون وسماعات الرأس ولذلك ستحتاج إلى محولات، لكن بالنظر إلى السعر فإن كاميرا Fujifilm X-T30 تعتبر جيدة جدًا حيث تتوافر بسعر 799 دولارًا فقط.

5- كاميرا GoPro Hero8 Black:

كاميرا GoPro Hero8 Black هي (كاميرا حركة) مناسبة للرياضيين، تضم ميكروفونًا صغيرًا مدمجًا، وشاشة أمامية قابلة للطي، مع عدسة مقاومة للصدمات، كما تدعم لتغيير البطاريات وبطاقات الذاكرة بشكل أسرع.

تتيح لك هذه الكاميرا التصوير بدقة 1080 بكسلًا أو 4K، كما تدعم تقنية التثبيت الرقمي الخاصة بجو برو HyperSmooth 2.0، وميزة TimeWarp التي تتيح لك التقاط مقاطع فيديو مستقرة وفائقة الجودة أثناء التنقل أو أداء نشاط حركي، حيث تقوم تلقائيًا بضبط السرعة بناءً على الحركة والمشهد والإضاءة. وتتوافر هذه الكاميرا بسعر 380 دولارًا فقط.