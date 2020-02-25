يعتبر تأمين حسابك على (أمازون) Amazon أمرًا ضروريًا للغاية، لما يتضمنه من معلومات وبيانات شخصية حساسة مثل: رقم بطاقة الائتمان، وعمليات الشراء، وعنوان المنزل، وجميع هذه المعلومات تعتبر بمثابة كنز لأي مُخترق يستطيع الوصول لحسابك.

لحسن الحظ، فإن عملية التدقيق في بياناتك الشخصية، واستخدام كلمة مرور أكثر أمانًا وتمكين طبقة إضافية من الحماية لحسابك تعتبر مهمة سهلة للغاية ولا يتطلب تنفيذها سوى دقائق.

إليك 3 طرق لتأمين حسابك على أمازون:

1- التحقق من معلوماتك الشخصية:

أولاً، يجب عليك التحقق من المعلومات المرتبطة بحسابك على أمازون، وأن تكون محدثة على الدوام، وللقيام بذلك عليك القيام بما يلي:

انتقل إلى هذه الصفحة وسجل الدخول إلى حسابك.

انقر على خيار (تسجيل الدخول والأمان) Login & security، وتحقق من دقة عنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.

إذا حاول شخص ما الوصول إلى حسابك وتغيير إعدادات الأمان الخاصة بك، فسوف يُرسل موقع أمازون بريدًا إلكترونيًا لتأكيد أنك الشخص الذي قام بإجراء التغيير، كما أن وجود رقم هاتف مرتبط بحسابك سيكون بمثابة طريقة احتياطية لمزيد من التأمين وإرسال رموز التحقق قبل الدخول.

2- استخدام كلمة مرور قوية:

بعد تحديث بياناتك الشخصية في حساب أمازون يجب عليك اختيار كلمة مرور قوية، وإذا كنت تستخدم بالفعل تطبيق لإدارة كلمات المرور فهذا شيء رائع، لأن التطبيق سيقوم نيابة عنك بإنشاء كلمة مرور قوية تتكون من حرف ورموز وأرقام، مما يجعل من الصعب على من يريد الاستيلاء على حسابك أن يُخمنها.

ولكن تذكر: يجب عليك عدم إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في حساباتك الأخرى، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى جعل جميع حساباتك على الإنترنت معرضة للخطر، إذا تعرضت إحدى هذه الحسابات إلى نوع من الاختراق.

لتغير كلمة مرور حسابك على أمازون؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك، ثم اضغط على خيار (تسجيل الدخول والأمان) Login & security.

اضغط على خيار (تحرير) Edit بجوار حقل كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور الحالية، ثم انسخ والصق كلمة المرور العشوائية الجديدة التي أنشأها لك تطبيق مدير كلمات المرور، ثم انقر على خيار (حفظ التغييرات) Save changes.

3- تفعيل ميزة المصادقة الثنائية:

يمكنك استخدام طبقة إضافية من الأمان في حساب أمازون الخاص بك عن طريق تفعيل ميزة (المصادقة الثنائية) Two-Factor Authentication، والتي تطلب منك إدخال كلمة المرور متبوعة بكود مؤقت يُرسل لهاتفك في شكل رسالة نصية قصيرة SMS، أو أُنشئ بواسطة أحد تطبيقات المصادقة، وبدون كلمة المرور وهذا الكود، لا يمكن لأحد – حتى أنت – الدخول إلى حسابك.

لتفعيل هذه الميزة: انقر على خيار (تسجيل الدخول والأمان) في حسابك على أمازون، واضغط على خيار (تحرير) Edit الموجود بجوار (إعدادات المصادقة الثنائية)، ثم اختر (بدء الاستخدام) Get started. ستحصل على خيارين مختلفين لتلقي الرمز: رقم الهاتف أو تطبيق مصادقة، اختر ما يناسبك.