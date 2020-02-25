هواوي تكشف عن موعد الإعلان عن هواتف Huawei P40

كان من المنتظر أن تُعلن شركة هواوي عن هواتف (هواوي بي40) Huawei P40 المرتقبة خلال شهر آذار/ مارس 2020، ولكن تاريخ الإعلان عنها لم يكن محددًا.

ولكن خلال حدث الإعلان عن الجيل الثاني من هواتف الشركة القابلة للطي (ميت إكس إس) Mate Xs، أكد الرئيس التنفيذي للشركة (ريتشارد يو) أن حدث الإعلان عن الهواتف سيُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 26 آذار/ مارس المقبل.

وخلال المدة الماضية، نُشرت العديد من التسريبات والشائعات المتعلقة بالهواتف الرائدة من الشركة الصينية التي تعاني من صعوبات بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها التي تمنعها من الحصول على خدمات جوجل وتطبيقاتها، مما يؤثر على انتشار هواتفها في الأسواق العالمية.

ويُتوقع أن تعلن هواوي عن ثلاثة هواتف من سلسلة (هواوي بي40)، أفضلها: (بي40 بريميوم إيديشن) P40 Premium Edition مع 5 كاميرات خلفية، وقدرة على التقريب البصري بمعدل 10x.

أما هاتف (بي40 برو) P40 Pro فيُتوقع أن يأتي مع القدرة على التقريب البصري بمعدل 5x، إلى جانب كاميرا أساسية بدقة 52 ميجابكسل، وأخرى بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 8 ميجابكسل. أما هاتف (بي40) فسيدعم التقريب البصري بمعدل 3x.

وستدعم الهواتف الثلاثة الإصدار الأحدث من شبكات واي فاي +Wi-Fi 6 التي توفر سرعات قد تصل إلى 1,200 ميجابت في الثانية. كما أن الهواتف الثلاثة ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G الثنائي الوضع.