ناسا تودع كاثرين جونسون وثغرات البلوتوث تهدد عشرات الأجهزة والمزيد

وفاة عالمة الرياضيات السابقة في ناسا كاثرين جونسون عن عمر يناهز 101 عامًا، والثغرات المرتبطة بالبلوتوث تهدد العشرات من الأجهزة الطبية.. هل فاتك ما حدث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

ناسا تودع عالمة الرياضيات كاثرين جونسون:

أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يوم أمس عن وفاة عالمة الرياضيات (كاثرين جونسون) Katherine Johnson عن عمر يناهز 101 عام.

كانت جونسون هي التي قامت بحساب المسارات الدقيقة لرحلة (نيل أرمسترونج) وفريقه التي سمحت لهم بالهبوط على سطح القمر في عام 1969 والعودة إلى الأرض بأمان. وقد منحها الرئيس الأمريكي السابق (باراك أوباما) الوسام الرئاسي للحرية في عام 2015 تقديرًا لإنجازاتها.

كما طرحت هوليوود فيلم سينمائي عن سيرتها الذاتية يحمل اسم (Hidden Figures) وقد ترشح لثلاث جوائز أوسكار عام 2017.

الثغرات المتعلقة بالبلوتوث تهدد العشرات من الأجهزة الطبية:

اكتشف باحثون من جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم 12 ثغرة جديدة في تقنية (البلوتوث) Bluetooth – أُطلق عليها اسم SweynTooth – من المحتمل أن تُعّرض أكثر من 480 جهازًا للخطر، من ضمنها: أجهزة تتبع اللياقة البدنية والأقفال الذكية، وحتى الأجهزة الطبية.

لا يمكن استغلال ثغرات SweynTooth في هجوم عبر الإنترنت، ولكن يمكن لمخترق نطاق الراديو شن هجمات لتعطيل الأجهزة المستهدفة تمامًا، أو تعطيل اتصالها، أو الاستيلاء عليها في بعض الحالات. وبالإضافة إلى جميع أنواع الأجهزة الذكية للمنزل والمؤسسات، تشمل القائمة أيضًا أجهزة ضبط نبضات القلب، وأجهزة مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم، والمزيد.

بيزوس ينشيء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لحماية كوكب الأرض:

خصص جيف بيزوس 10 مليارات دولار من ثروته الشخصية لإنشاء صندوق يحمل اسم (Bezos Earth)، الذي سيدعم العلماء والناشطين والمنظمات غير الحكومية لمكافحة التأثير المدمر لتغير المناخ على كوكب الأرض.

بالرغم من أن خطة إنفاق هذه المبلغ ليست واضحة، إلا أنه أكبر بكثير من 4 مليارات دولار تعهدت به 29 مؤسسة خيرية لمحاربة التغير المناخي في عام 2018.

3 كاميرات مراقبة للسيارات بعروض مغرية:

تعتبر (كاميرات لوحة القيادة) Dashboard camera وسيلة هامة لحماية سائقي السيارات من حوادث الطرق، وذلك من خلال توفير أبعاد رؤية إضافية للطريق بدون تشتيت الانتباه. ولكن العثور على الكاميرا المناسبة لاحتياجاتك يعتبرًا أمرًا مرهقًا، لذلك نقدم لك 3 كاميرات مراقبة للسيارات بعروض مغرية.

نصائح مهمة يمكنك الاستفادة منها:

يعتبر التحدث مع (مساعد جوجل الصوتي) هو أسهل طريقة للحصول على إجابات على أسئلتك، أو تشغيل منزلك الذكي، أو معرفة حالة الطقس، أو أداء الكثير من المهام عبر هواتف أندرويد وكذلك هواتف آيفون. ولكن يمكنك الآن الاعتماد عليه للحصول على ترجمة فورية لمحادثتك مع شخص آخر يتحدث بلغة مختلفة.