أتاحت منصة بث الفيديو (نتفليكس) Netflix يوم أمس ميزة تتيح لك عرض قائمة أبرز الأفلام والمسلسلات التي شاهدها مستخدمو المنصة في بلدك، وهي ميزة كانت قد اختبرتها في المكسيك والمملكة المتحدة على مدى ستة أشهر، وبدأت الآن في توفيرها على مستوى العالم.

وتحتوى القائمة على أفضل عشرة أفلام أو عروض تلفزيونية شاهدها جمهور المنصة في بلدك، وبالنظر إلى كمية المحتوى الموجود على (نتفليكس) Netflix، فإن هذه الميزة ستكون خيارًا رائعًا لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة ما يشاهده الآخرون في بلدهم، مما يُسهل عليهم الاختيار.

فيما يلي سنتعرف على كيفية العثور على قائمة Top 10 على نتفليكس:

ملاحظة: سيكون هناك تحديث يومي لهذه القائمة بواسطة منصة نتفليكس لتعكس ما يشاهده المستخدمون في بلدك، كما سيختلف ترتيب القائمة بحسب عادات المشاهدة لديك ومدى ارتباطك بالعروض والأفلام.

عند فتح منصة (نتفليكس) Netflix على المتصفح، انقر على علامة تبويب (الأفلام) Movies وستظهر لك قائمة العشرة الأوائل، والتي تتضمن قائمة بالأفلام والبرامج المرخصة الأعلى مشاهدةً في بلدك.

كما يمكنك عرض قائمة العروض التليفزيونية الأكثر مشاهدةً في بلدك، بالنقر على علامة تبويب (العروض التلفزيونية) TV Shows التي تظهر بالقرب من أعلى القائمة – أسفل قائمة (Trending Now)، و (Critically Acclaimed) – في المتصفح، بينما تظهر على تطبيق الهاتف تحت خيار (المشاهدة مرة أخرى) Watch it Again.

أما علامة تبويب (الأفلام) Movies فستجدها أسفل علامة تبويب محتوى (نتفليكس الأصلي) Netflix Originals، كما ستجدها في تطبيق الهاتف المحمول أيضًا تحت علامة التبويب نفسها.

حتى الآن المكان الوحيد الذي يمكنك العثور فيه على (قائمة أفضل عشرة) Top 10 موجود فقط تحت علامات التبويب (الأفلام) Movies، و (البرامج التلفزيونية) TV Shows، بالرغم من أن منصة نتفليكس ذكرت في إعلانها أنها ستعرض قائمة للعشرة الأوائل على الصفحة الرئيسية.

إلا أنه حتى الآن لم تظهر القائمة في المكان الذي ذكرته نتفليكس، سواء على المتصفح أو التطبيق.

وتأمل المنصة أن تكون هذه القائمة أسرع طريقة لمشاركة ما تشاهده على المنصة مع العائلة والأصدقاء والاستمتاع بالمزيد من الأفلام والعروض ذات الاهتمام المشترك.