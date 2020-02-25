صفقة اليوم.. احترف البرمجة بلغة جافا مع خصم 96%

الحزمة الكاملة لعام 2020 لاحتراف البرمجة بلغة جافا The 2020 Complete Java Master Class Bundle

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 460.

المدة: 62 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف البرمجة بلغة جافا ابتداءً من الأساسيات، وحتى كيفية استخدامها في تنفيذ المشاريع وتطوير تطبيقات ويب وأندرويد، وكيفية استخدامها مع Android Studio لتسهيل تطوير تطبيقات متعددة اللغات.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام كل من أداة Selenium، وإطار TestNG، لاختبار أداء التطبيقات، وكذلك استخدام أداة Log4J، وتقنية Jenkins لتطوير التطبيقات وأتمتة نشرها بسهولة.

كما تتضمن دورة أخرى حول كيفية تطوير تطبيقات جافا بسيطة باستخدام أداة Maven، وكيفية استخدام Maven في بيئات Eclipse وIntelliJ IDEA التي تعتبر أشهر بيئات التطوير المتكاملة المخصصة لجافا Java IDEs.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1066 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر (جافا) Java من أكثر لغات البرمجة شيوعًا في العالم، خاصةً فيما يتعلق بتطوير التطبيقات، كما تعتبر واحدة من لغات البرمجة التي يُسهل على المبرمجين المبتدئين تعلمها.

وقد كانت وظيفة (مطور جافا) Java Developer من الوظائف الأكثر طلبًا خلال عام 2019، فبالرغم من نمو لغات برمجة أخرى مثل: Python، وR، إلا أن جافا مستمرة في الانتشار خاصة مع نمو الخدمات السحابية التي تساعد على بقائها في المقدمة.

يمكنك استغلال هذا الطلب المتزايد على هذه اللغة واحترافها، وذلك من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية الكاملة (The 2020 Complete Java Master Class Bundle) التي تقدم لك أكثر من 62 ساعة تدريبية تُغطي جميع المهارات اللازمة لاحتراف البرمجة بلغة جافا مع خصم يصل إلى 96%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تدريبية، مقسمة إلى 460 درسًا، وأكثر من 62 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1066 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 96 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف البرمجة بلغة جافا ابتداءً من الأساسيات، وحتى كيفية استخدامها في تنفيذ المشاريع وتطوير تطبيقات ويب وأندرويد، وكيفية استخدامها مع Android Studio لتسهيل تطوير تطبيقات متعددة اللغات.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام كل من أداة Selenium، وإطار TestNG، لاختبار أداء التطبيقات، وكذلك استخدام أداة Log4J، وتقنية Jenkins لتطوير التطبيقات وأتمتة نشرها بسهولة.

كما تتضمن دورة أخرى حول كيفية تطوير تطبيقات جافا بسيطة باستخدام أداة Maven، وكيفية استخدام Maven في بيئات Eclipse وIntelliJ IDEA التي تعتبر أشهر بيئات التطوير المتكاملة المخصصة لجافا Java IDEs.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Complete Java Masterclass: Become an Android App Developer

Java: From Beginner to Expert

Selenium WebDriver with Java: Novice to Ninja

Apache Maven: A Practical Introduction

What’s New in Java 9

Intermediate & Advanced Java Programming

Intro to Java for Android Development

الحصول على الصفقة: من هنا.