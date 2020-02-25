أجهزة محمولة

سامسونج تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Galaxy M31

سامسونج تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Galaxy M31
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أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد (جالاكسي إم31) Galaxy M31 الذي قالت إنه يستهدف جيل الألفية الشغوف بالتقنية.

ويأتي هاتف (جالاكسي إم31) – الذي أُعلن عنه في الهند – ليكون الإضافة الأحدث لسلسلة (جالاكسي إم) Galaxy M، التي تشمل أيضًا: (جالاكسي إم10)، و(جالاكسي إم20)، و(جالاكسي إم30)، و(جالاكسي إم40)، و(جالاكسي إم10إس)، و(جالاكسي إم30إس).

ويمتاز (جالاكسي إم31) الجديد بأن يقدم أربع كاميرات خلفية دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل، وببطاريته التي تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير/ ساعة وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط، كما يمتاز بشاشة Super AMOED من سامسونج.

وقالت سامسونج في بيان: إن لهاتف (جالاكسي إم31) قدرة تصوير هائل مع تسجيل الفيديو بدقة 4K، والتصوير بتقنية التسلسل الزمني، والتصوير البطيء، والتصوير الفائق الثبات. كما يمتاز الهاتف بأنه يأتي مع وضع مخصص للتصوير الليلي.

ويقدم الهاتف – الذي يزن 191 جرامًا ويأتي بسماكة 8.9 ميليمترات – شاشة بقياس 6.4 بوصات وبدقة FHD+، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت. ويحتوي على معالج ثماني النوى من نوع Exynos 9611 الذي يعمل بتردد 2.3 جيجاهرتز.

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وتأتي كاميرات الهاتف الخلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن قطع في الشاشة، فتبلغ دقتها 32 ميجابكسل، وهي تمتاز بقدرتها على تسجيل الفيديو بدقة 4K، والتصوير البطيء. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10.

وتعتزم سامسونج طرح (جالاكسي إم31) في الهند اعتبارًا من 5 آذار/ مارس المقبل بسعر يعادل 208 دولارات أمريكية لخيار 6 / 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 222 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 / 128 جيجابايت. ولا معلومات عن موعد توفره في الأسواق العالمية.

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