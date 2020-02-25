الإعلان رسميًا عن هاتف iQoo 3 الداعم لشبكات 5G

أعلنت iQoo – العلامة التجارية الفرعية المخصصة للهواتف الذكية المتميزة للألعاب من شركة (فيفو) vivo – في حدثين متزامنين في الصين والهند عن هاتفها الذكي الجديد iQoo 3، والذي يدعي (غاجان أرورا) Gagan Arora، مدير التسويق في iQoo India، أنه يعيد تعريف الأداء والابتكار في قطاع الهواتف الذكية.

ويأتي الهاتف مزودًا بمعالج Snapdragon 865 من شركة كوالكوم، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 تصل سعتها إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 تصل سعتها إلى 256 جيجابايت، والكثير من التعديلات البرمجية للاعبين، والشحن السريع للغاية.

ويحتوي iQoo 3 5G على شاشة Super AMOLED مقاس 6.44 إنشات بدقة 2400×1080 بيكسل، ويوجد قارئ بصمات الأصابع المدمج تحتها، بينما هناك ثقب في الزاوية العلوية اليمنى يتضمن الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

وتطلق العلامة التجارية على الشاشة تسمية (Polar View Display)، والتي يمكن أن يصل سطوعها إلى 1200 شمعة في بعض السيناريوهات وتدعم تشغيل محتوى +HDR10 مع 180 هيرتز من معدل استجابة اللمس.

وتوجد كاميرا خلفية رباعية تتكون من عدسة بمستشعر أساسي من سوني IMX582 بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة f/1.8، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة f/2.46 مع تقريب رقمي بقدرة 20X، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة f/2.2، وجهاز استشعار العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

وتشكل القدرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس واحدة من نقاط الحديث الرئيسية حول iQoo، ويأتي الهاتف مع تقنية الشحن السريعة جدًا Super FlashCharge بقدرة 55 وات، وتدعي الشركة أنها تستطيع شحن نصف سعة البطارية البالغة 4440 ميلي أمبير في 15 دقيقة.

وتسمى واجهة المستخدم iQoo UI 1.0، وهي معتمدة على نظام التشغيل أندرويد 10، وتجلب وضع اللعب الفائق Ultra Game Mode، والذي يتيح للمستخدم حظر الإشعارات والمكالمات عند ممارسة الألعاب لتقليل التشتت.

ويتميز الهاتف بأزرار الألعاب الحساسة للضغط المسماة Monster Touch الموجودة على الجانبين، وهناك اهتزازات للعبة تحاكي الارتداد عند إطلاق النار أثناء اللعب.

ويتاح الهاتف بسعر 515 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت الداعمة لاتصالات 4G، و 555 دولارًا لنسخة 8/256 جيجابايت الداعمة لاتصالات 4G، و 625 دولارًا لنسخة 12/256 جيجابايت الداعمة لاتصالات 5G.