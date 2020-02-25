أوبو تكشف عن موعد الإعلان عن Find X2

أعلنت شركة (أوبو) Oppo اليوم الثلاثاء عن الموعد الرسمي للإعلان عن هاتفها الذكي المرتقب (أوبو فايند إكس2) Oppo Find X2، وذلك بعد أشهر من التسريبات.

وقالت الشركة الصينية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو): إنها تعتزم الإعلان عن الهاتف خلال حدث خاص سيُقام في 6 آذار/ مارس المقبل. كما كُشف عن أن الهاتف سيأتي في ما لا يقل عن طرازين، إذ أشارت في مقطع فيديو إلى سلسلة (فايند إكس2)، أي أكثر من هاتف.

وكشفت الشركة أن الهاتف سيقدم شاشة ذات معدل تحديث قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى دقة 3K بدلًا من QHD+. كما كشفت أن الهاتف سيقدم تصميمًا “شبيهًا بشلال الماء” مع انحناء ملحوظ على جانبيه، ولكنه سيحافظ على الأزرار الفعلية.

The screen that a 2020 true flagship should have. #OPPOFindX2 pic.twitter.com/3F8KWXclz7 — Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 25, 2020

وكان من المقرر أن تعلن شركة أوبو عن هاتف (فايند إكس2) في 22 شباط/ فبراير الجاري، ولكن إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، أجبر الشركة على تأجيل ذلك إلى شهر آذار/ مارس المقبل.

وكان متجرًا فيتناميًا للبيع بالتجزئة قد عرض في وقت سابق من الشهر الجاري الهاتف على موقعه، مما كشف عن مواصفاته، بما في ذلك شاشته التي ستأتي من نوع AMOLED، بقياس 6.5 بوصات، وهي محمية بزجاج من نوع (جوريلا جلاس 6). كما يظهر الموقع أن الكاميرا الأمامية ستكون ضمن الشاشة وبدقة 32 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 13 ميجابكسل، وثالثة بدقة 8 ميجابكسل. ويمكن للكاميرا الخلفية الرئيسية تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 30 إطارًا في الثانية، كما يمكنها تسجيل الفيديو البطيء بمعدل 960 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p.

ولم يكشف الموقع عن نوع معالج الهاتف، ولكن الشركة كانت قد أكدت رسميًا أنه سيكون أحدث معالجات كوالكوم (سنابدراجون 865). أما الذاكرة، فيقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 256 جيجابايت. مع الإشارة إلى أن هناك تسريبات سابقة كشفت عن أن الهاتف سيقدم ذاكرة (رام) بحجم 12 جيجابايت.

وتبلغ سعة البطارية 4,065 ميلي أمبير/ الساعة، ولا معلومات عن قدرات الشحن، ولكن يُتوقع أن يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30 واطًا، والشحن السلكي بقدرة 65 واطًا مع تقنية Super VOOC 2.0.