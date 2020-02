أوبو تكشف عن موعد الإعلان عن Find X2

أعلنت شركة (أوبو) Oppo اليوم الثلاثاء عن الموعد الرسمي للإعلان عن هاتفها الذكي المرتقب (أوبو فايند إكس2) Oppo Find X2، وذلك بعد أشهر من التسريبات.

وقالت الشركة الصينية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو): إنها تعتزم الإعلان عن الهاتف خلال حدث خاص سيُقام في 6 آذار/ مارس المقبل. كما كُشف عن أن الهاتف سيأتي في ما لا يقل عن طرازين، إذ أشارت في مقطع فيديو إلى سلسلة (فايند إكس2)، أي أكثر من هاتف.

وكشفت الشركة أن الهاتف سيقدم شاشة ذات معدل تحديث قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى دقة 3K بدلًا من QHD+. كما كشفت أن الهاتف سيقدم تصميمًا “شبيهًا بشلال الماء” مع انحناء ملحوظ على جانبيه، ولكنه سيحافظ على الأزرار الفعلية.

The screen that a 2020 true flagship should have. #OPPOFindX2 pic.twitter.com/3F8KWXclz7

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 25, 2020