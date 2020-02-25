أوبر تعتزم وضع إعلانات فوق بعض سياراتها

تعتزم شركة أوبر Uber الدخول في مجال الدعاية والإعلان، حيث وقعت صفقة لوضع إعلانات على سطح بعض سياراتها، في خطوة من المحتمل أن تحقق بعض الإيرادات الجديدة للشركة، وذلك بالشركة مع شركة (Adomni).

وبالرغم من أن سائقي أوبر يمكنهم وضع إعلانات في أعلى مركباتهم من خلال شركات خارجية مثل (Firefly)، فإن هذه هي المرة الأولى التي تخطط فيها الشركة لطرح إعلاناتها الخاصة بها.

ووفقًا لتقارير (Adweek)، فإن أوبر ستقدم الإعلانات عبر بعض مركباتها في ثلاث مدن هي فينيكس ودالاس وأتلانتا ابتداءًا من الأول من شهر أبريل، بحيث تعرض نحو ألف مركبة إعلانات على السطح في مرحلة التشغيل الأولي.

وتسمح الشراكة مع (Adomni) بظهور وحدة أعمال جديدة لأوبر تسمى (Uber OOH المدعومة من Adomni)، بالإضافة إلى تدفق إيرادات إضافية للشركة، والتي أصبحت شركة عامة في شهر مايو 2019.

وتقدم (Cargo)، التي أبرمت اتفاقية حصرية مع أوبر منذ شهر يوليو 2018 لبيع الوجبات الخفيفة والإكسسوارات التقنية ومنتجات التجميل لركاب أوبر داخل السيارة، الشاشات في صفقة منفصلة مع أوبر، خارج اتفاقية مشاركة الإيرادات الإعلانية بين أوبر و (Adomni).

وتمنح أوبر السائقين خلال البرنامج التجريبي مبلغ 300 دولار من أجل تثبيت الشاشات على سطح السيارة، بالإضافة إلى مبلغ قدره 100 دولار كل أسبوع يقودون فيه لأكثر من 20 ساعة، على أن تدفع الشركة أجور السائقين بعد الأول من شهر أبريل بناءً على عدد ساعات القيادة.

وتعرض الشاشات إعلانات ثابتة أو إعلانات فيديوية مدتها ثماني ثوان، بناءً على الموقع والوقت من اليوم، كما سيتم ربط الإعلانات جغرافيًا، ويمكن أيضًا مزامنتها مع شاشات (Adomni) الأخرى المدارة.

يذكر أن أوبر ليست الشركة الوحيدة الموفرة لخدمات النقل التشاركي المهتمة بالإعلانات وإيرادات الإعلانات، إذ استحوذت (Lyft) على شركة صغيرة تسمى (Halo Cars)، والتي تتيح للسائقين كسب المال عن طريق تثبيت إعلانات على سطح السيارة.

وقد جربت أوبر المحتوى الإعلاني منذ سنوات، لكنه كان محصورًا في تطبيق الشركة، وهذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها هذه التجارب إلى السيارة نفسها.