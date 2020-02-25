أوبرا تُحدِّث متصفحها مع ميزة فريدة لتنظيم التبويبات

أعلنت مؤسسة أوبرا اليوم الثلاثاء عن إطلاق إصدار جديد من متصفح الويب التابع لها مع ميزة رئيسية تهدف إلى مساعدة المستخدمين في التغلب على فوضى التبويبات الكثيرة التي قد تُفتح في الوقت ذاته حين التصفح.

وأطلقت أوبر في الإصدار الأحدث – الذي يحمل الاسم الرمزي R2020 – من المتصفح ميزتها الجديدة المسماة (مساحات العمل) Workspaces التي تسمح للمستخدمين بتنظيم التبويبات بناءً على السياقات المختلفة لها، مثل: العمل، وأنشطة الفراغ، والمشاريع الشخصية، والبحث، والتخطيط للسفر، وغير ذلك.

وتستهدف ميزة (مساحات العمل) المستخدمين الذي يفتحون العشرات من التبويبات في الوقت ذاته، وهي تسمح لهم بالتغلب على مشكلة البحث عن تبويب بعينه بين كل تلك التبويبات. وتقول أوبرا: إنها وجدت أن 65% من المستخدمين يريدون الحفاظ على المتصفح منظمًا، وهناك 60% منهم يريدون ميزة تُمكنهم من تجميع التبويبات.

وتسمح ميزة (مساحات العمل) الجديدة للمستخدمين بإنشاء ما يصل إلى 5 مساحات عمل، ثم تسميتها، وتخصيصها بأيقونات مميزة. وعندما يريد المستخدم فتح أي رابط، فإن الميزة تتيح له اختيار مساحة العمل التي يريد فتح التبويب فيها، كما يمكن نقل التبويبات بين مساحات العمل.

وبغية تسهيل الوصول إلى مساحات العمل المختلفة، تأتي الميزة الجديدة مع اختصار Ctrl + Tab الذي يسمح بالتبديل بين مساحات العمل بسهولة، وهناك أداة جديدة تُعلم المستخدم إن كان هناك أي تبويبات مكررة في أكثر من مساحة عمل.

يُشار إلى أن أوبرا لا تزال تعاني في سوق المتصفحات مع أنها سبّاقة في تقديم العديد من المزايا الجديدة، إذ أطلقت محافظ مدمجة للعملات المشفرة، وخدمة VPN مجانية مدمجة في متصفحها. كما أطلقت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إصدارًا جديدًا من متصفحها مع مانع تعقب مدمج، حتى أنها أطلقت في شهر حزيران/ يونيو الماضي متصفحًا للألعاب مع مزايا فريدة.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من متصفح أوبرا من الموقع الإلكتروني التابع لها.