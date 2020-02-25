أمازون توسع تقنية الدفع الحر لتشمل متاجر البقالة

أعلنت شركة أمازون اليوم الثلاثاء عن توسعة تقنية المتاجر الخالية من صناديق الدفع لتشمل متاجر الخضار والفواكه.

وقالت أمازون – التي تمتلك أكبر متجر إلكتروني في العالم: إنها تعتزم افتتاح (أمازون جو جروسري) Amazon Go Grocery، وهو متجر في مدينة سياتل الأمريكية مع مساحة تسوّق أكبر بأربعة أضعاف من أول متجر لها يدعم تقنية التسوق الحر، الذي افتُتح للعامة في شهر كانون الثاني/ يناير 2018.

ويستهدف المتجر الجديد العملاء في الأحياء السكنية بدلًا من عمال المكاتب، الذين تخدمهم متاجر Amazon Go الصغيرة. ويعكس الشكل الجديد من المتاجر طموحات أمازون في الحصول على مزيد من الإنفاق الأسبوعي للمتسوقين من خلال محلات الخضار والفواكه، وزيادة المنافسة مع اللاعبين المحليين، مثل: (كروجر) Kroger، و(ألبرتسونس) Albertsons، وغيرهما.

يُشار إلى أنه منذ مدة طويلة قد بدأ الحديث عن أن أمازون – التي بدأت تاريخها ببيع الكتب عبر الإنترنت – تسعى إلى إطلاق سلسلة جديدة من متاجر البقالة الفعلية التي من شأنها أن تلبي مجموعة متنوعة من الأذواق تتعدى ما تقدمه شركة (هول فودز) Whole Foods، التي استحوذت عليها عام 2017.

ويعتمد متجر الخضار والفواكه الجديد على نظام التسوق ذاته لمتجر Amazon Go الحالي، وهو لا يحتاج للدفع عند الخروج، وهو يسمح للمتسوقين بشراء ما يريدون بمساعدة تطبيق على الهاتف الذكي يقوم بتتبع كافة المشتريات لحظيًا عن طريق كاميرات، وفي النهاية يخصم ثمنها من رصيد بطاقة الائتمان المخزنة ضمن التطبيق. وإن أرجع المتسوق أي عنصر إلى مكانه، فإنه سيُحذف من الرصيد.