3 كاميرات مراقبة للسيارات بعروض مغرية 

تعتبر (كاميرات لوحة القيادة) Dashboard camera وسيلة هامة لحماية سائقي السيارات من حوادث الطرق، وذلك من خلال توفير أبعاد رؤية إضافية للطريق بدون تشتيت الانتباه. ولكن العثور على الكاميرا المناسبة لاحتياجاتك يعتبرًا أمرًا مرهقًا.

تأتي كاميرات لوحة القيادة بجميع أشكالها وأحجامها، مع مجموعة ميزات قوية مثل: عدسات متعددة للتغطية الأمامية والخلفية، ومستشعرات تصوير عالية الدقة لتوفير مقاطع فيديو بجودة أفضل، كما يمكن أن تتضمن ميزات إضافية مثل: دعم الرؤية الليلية، وواي فاي مدمج لنقل الملفات بسهولة.

إليك 3 كاميرات مراقبة للسيارات Dash Cam بعروض مغرية:

1- كاميرا myGEKOgear Infiniview Lite:

يُطلق على كاميرا myGEKOgear Infiniview Lite حزمة 3 في 1، حيث إنها تتضمن كاميرا لوحة قيادة أمامية، وأخرى خلفية لمساعدتك في النسخ الاحتياطي، ومرآة مضادة للتوهج بشاشة 9.7 بوصات تعمل باللمس، مع ميكروفون مدمج، وبذلك سيكون لديك رؤية كاملة لمحيطك لجعل القيادة أسهل وأكثر أمانًا.

تتيح لك الكاميرا الأمامية والخلفية تسجيل الفيديو بدقة 1920 × 1080 بكسلًا، كما تتضمن الكاميرا الخلفية مستشعر Sony Starvis، وهو مثالي في حالات الإضاءة المنخفضة. وتتيح لك العدسات المضادة للمياه وفقًا لمعيار IPX7 إمكانية وضع الكاميرا الخلفية في الخارج، وتسجيل كل شيء في المطر، أو الضباب دون أي ضرر.

تدعم الكاميرات أيضًا التسجيل بزاوية عرض واسعة جدًا تبلغ 170 درجة، لضمان التقاط كل التفاصيل الصغيرة على الطريق كما أن العدسات قابلة للتعديل، فعندما تكون السيارة في الاتجاه المعاكس تقوم InfiniView تلقائيًا بضبط الصورة على المرآة لتظهر لك ما يوجد خلفك.

يوجد أيضًا نظام مخصص لحالات الطوارئ، فبمجرد اكتشاف الكاميرا أي فرملة شديدة أو انعطاف حاد، سيتمكن G-Sensor من تسجيل ذلك وستقوم الكاميرا تلقائيًا بحفظ ملفين من حالات الطوارئ.

تأتي هذه الكاميرا باللون الأسود، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، كما توفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه الكاميرا 279.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 10% أي بسعر 249.99 دولارًا فقط.

2- كاميرا Black Box 1080p Dash Cam:

تتيح لك هذه الكاميرا تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسلًا ليلًا أو نهارًا، كما تدعم التسجيل بزاوية عرض واسعة تبلغ 120 درجة، وبفضل تصميمها الصغير يمكنك تثبيتها مباشرة على الزجاج الأمامي الخاص بالسيارة دون حجب الرؤية أمامك.

تتضمن هذه الكاميرا مستشعر G-Sensor مدمج للكشف عن الحركة وحفظ التسجيلات تلقائيًا في حالة حدوث تصادم، وميكروفون لتسجيل الصوت أيضًا.

تبلغ تكلفة هذه الكاميرا 149.95 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 80% أي بسعر 29.99 دولارًا فقط.

3- كاميرا GoSafe S37:

تتضمن كاميرا GoSafe S37 مستشعر Exmor من سوني لتسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا ليلًا أو نهارًا أو في أي طقس. حتى أنه يحتوي على قيم تعرض قابلة للتعديل لضمان دقة الفيديو، ومع مجموعة متنوعة من أوضاع التسجيل المُضمنة ستعمل كاميرا المراقبة هذه لأي غرض تحتاجه.

يقوم مستشعر Sony Exmor المدمج بضبط حساسية الضوء تلقائيًا للحصول على صور واضحة، وتوفر العدسة الواسعة الزاوية مجال رؤية كبير يبلغ 140 درجة، كما تتضمن نظام تحذير من الاصطدام الأمامي يُنبهك عند اقترابك من السيارة التي أمامك.

كما تساعدك الميزات الحصرية الأخرى – مثل: التعرف على علامة التوقف، والتعرف على شعور السائق بالإرهاق وتحذيره – في الحفاظ على سلامتك على الطريق.

تبلغ تكلفة هذه الكاميرا 169.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 41% أي بسعر 99.99 دولارًا فقط.

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