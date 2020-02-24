مايكروسوفت تكشف المزيد من مواصفات منصة Xbox Series X المرتقبة

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الاثنين عن المزيد من المواصفات الخاصة بالجيل القادم من منصة الألعاب التابعة لها (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، وذلك تمهيدًا لإطلاقها في الأسواق نهاية العام الحالي.

وأكدت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها أن (إكس بوكس سيرس إكس) سوف تحتوي على معالج رسوميات بقوة 12 تيرافلوب، مما يجعله أقوى من منصة (إكس بوكس ون إكس) Xbox One X الحالية بمقدار الضعف، وأقوى من منصة (إكس بوكس ون) بثمانية أضعاف.

وقالت مايكروسوفت: إنها ستطور شكلًا خاصًا بها من تقنية التظليل المعروفة باسم VRS، وأضافت أن هذه التقنية ستؤدي إلى معدلات ثابتة للإطارات، ودقة أعلى، مع تأثير معدوم على الجودة النهائية للصورة.

وأعلنت الشركة أيضًا أن (إكس بوكس سيرس إكس) سوف تأتي مع وحدة معالجة مركزية CPU مصممة خصيصًا لها ومرتكزة على بُنيتي Zen 2، و Radeon RDNA 2 من شركة (أي إم دي) AMD. كما كشفت مايكروسوفت أن المنصة ستستخدم قرص تخزين داخلي من نوع NVMe SSD، الذي يَعِد بتعزيز زمن التحميل، ويُحسِّن من تجربة اللعب.

وستدعم (إكس بوكس سيرس إكس) أيضًا اللعب بدقة 8K ومعدل إطارات يبلغ 120 إطارًا في الثانية. وقالت الشركة: إنها تعاونت مع منتدى (إتش دي إم آي) HDMI وصُناع التلفاز لتمكين تقنيتي (وضع التأخر المنخفض التلقائي) Auto Low Latency Mode، و(معدل التحديث المتغير) Variable Refresh Rate على المنصة كجزء من دعم منفذ (إتش دي إم آي 2.1) HDMI 2.1. وبذلك سيُقلَّل تأخر الإدخال، ويصبح أسلس حين اللعب على أجهزة التلفاز.

وإلى جانب مواصفات العتاد، ستحصل منصة الألعاب على الجيل التالي من ميزة (الاستئناف السريع)، التي استخدمت مايكروسوفت ميزة مماثلة على منصة (إكس بوكس ون) لاستئناف الألعاب، ولكنها الآن تَعِد بالسماح لمالكي (إكس بوكس سيرس إكس) باستئناف ألعاب متعددة من وضع الاستعداد.

وقالت مايكروسوفت أيضًا: إنها ستدعم التوافقية العكسية على المنصة، مما يسمح بتشغيل ألعاب منصتي (إكس بوكس)، و(إكس بوكس 360) عليها. هذا، ووعدت الشركة بالإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات منصة الألعاب المرتقبة خلال الأشهر المقبلة.