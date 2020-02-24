لينوفو تعلن عن عدد من حواسيب ThinkPad الجديدة

أعلنت شركة لينوفو اليوم الاثنين عن عدد من الحواسيب المحمولة من سلسلة (ثينك باد) ThinkPad، التي كان من المفترض الإعلان عنها خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المُلغى بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

واعتادت الشركة الصينية على الإعلان عن إصدارات جديدة من حواسيب (ثينك باد) خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، والمؤتمر العالمي للجوال MWC من كل عام. مع الإشارة إلى أن حواسيب سلسلة (ثينك باد) قديمة، إذ أُطلق أول إصدار من هذه الحواسيب عام 1992.

وشملت الحواسيب المحمولة الجديدة حاسبي (ثينك باد إكس13)، و(ثينك باد إكس 13 يوجا)، اللذين يأتيان خلفًا لحاسوب (ثينك باد إكس390) مع شاشة بقياس 13.3 بوصة، وهما يمتازان بأنهما أصغر حواسيب سلسلة (ثينك باد).

وتمتاز الحواسيب الجديدة بأنها تأتي مع الجيل العاشر الأحدث من معالجات إنتل، وذاكرة تخزين داخلية من نوع PCIe SSD بسعة 2 تيرابايت، وبطاقة رسوميات مدمجة. كما يأتي حاسوب (ثينك باد إكس13) مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 32 جيجابايت، أما حاسوب (ثينك باد إكس13 يوجا) فيقدم ذاكرة (رام) بحجم 16 جيجابايت. ويأتي الأول مع منفذ Thunderblolt 3، في حين يغيب هذا المنفذ عن الآخر. ويمتاز الحاسوبان بدعم الجيل الجديد من شبكات واي فاي Wi-Fi 6.

ويمتاز الحاسوبان أيضًا بدعم ميزة حماية الخصوصية PrivacyGuard التي تستفيد من كاميرا الجهاز للكشف عما إذا كان هناك شخص خلف المستخدم ينظر إليه، ليُنبَّه أو تُعتَّم الشاشة. ويأتي حاسوب (ثينك باد إكس13 يوجا) مع شاشة من نوع OLED وبدقة 4K. هذا، وسيُطلق الحاسوبان في الأسواق اعتبارًا من الربع الثاني من 2020 بسعر يبدأ من 849 دولارًا أمريكيًا لحاسوب (إكس13)، وبسعر يبدأ من 1,099 دولارًا أمريكيًا لحاسوب (إكس13 يوجا).

وأطلقت لينوفو إصدارًا جديدًا من حواسيب سلسلة (تي) T من (ثينك باد)، وشمل ذلك الحاسوبين (يثنك باد تي14) و(ثينك باد تي14إس) اللذين يأتيان خلفًا لحاسوب (ثنيك باد تي490)، وحاسوب (ثينك باد تي15) الذي يأتي خلفًا لحاسوب (ثينك باد تي590).

وتمتاز الحواسيب الجديدة بأنها تحتوي الجيل العاشر من معالجات إنتل، وذاكرة داخلية من نوع PCIe SSD بحجم 2 تيرابايت، وشاشة بدقة 4K، كما يمتاز الحاسوبان (تي14إس)، و(تي14) بدعم ميزة PrivacyGuard. ويمتاز الحاسوبان (تي14) و(تي15) بوجود بطاقة رسوميات خارجية من نوع (إنفيديا جيفورس إم إكس330) Nvidia GeForce MX330.

وتعتزم لينوفو طرح هذه الحواسيب اعتبارًا من الربع الثاني من 2020 بسعر يبدأ من 849 دولارًا أمريكيًا لحاسوب (تي14إس)، وبسعر يبدأ من 1,029 دولارًا أمريكيًا لحاسوب (تي14)، وبسعر يبدأ من 1,079 دولارًا أمريكيًا لحاسوب (تي15).

وأطلقت لينوفو حواسيب جديدة من سلسلة (إل) L، بما في ذلك: (ثينك باد إل13)، و(ثينك باد إل14)، و(ثينك باد إل15). وتمتاز هذه الحواسيب بأنها تأتي مع الجيل العاشر من معالجات إنتل، وهناك بطاقة رسوميات مدمجة. ولكنها بمواصفات أقل مقارنةً بحواسيب سلسلتي (إكس)، و(تي).

وتعتزم الشرك طرح الحواسيب الجديدة: (إل13)، و(إل13 يوجا)، و(إل14)، و(إل15) في الربع الثاني من 2020 بسعر 679 دولارًا، و799 دولارًا، و649 دولارًا، و649 دولارًا، على التوالي. مع الإشارة إلى أن حواسيب (تي14إس)، و(تي14)، و(إكس13)، و(إل14)، و(إل15) ستتوفر بنموذج يحتوي معالج Ryzen Pro 4000 المرتقب من شركة AMD، ولكن الشركة لم تُعلن عن موعد توفر هذا النموذج.