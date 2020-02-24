كيف يمكنك مشاركة حسابات نتفليكس وسبوتيفاي وغيرها بطريقة آمنة؟

تطورت الخدمات القائمة على الاشتراكات خلال عام 2019 بصورة كبيرة، حتى أصبح الكثير منها جزءًا من حياتنا اليومية؛ مثل: خدمات بث الفيديو والموسيقى والألعاب، وحفظ الملفات، وحماية الأمان والخصوصية على الإنترنت وغيرها.

إذا كنت تمتلك حساب (نتفليكس) Netflix، أو (سبوتيفاي) Spotify أو أمازون برايم، أو Hulu فقد ترغب في مشاركة هذا الحساب مع أحد أفراد الأسرة، أو الأصدقاء، وبالفعل يمكنك القيام بذلك بسهولة، ولكن لا تشارك كلمة المرور مع أي أحد.

إذا كان الأشخاص الآخرون يعرفون كلمة المرور الخاصة بحسابك، فيمكنهم انتحال شخصيتك وتغيير جميع الإعدادات الموجودة في حسابك. وإذا قمت بإعادة استخدام كلمة المرور هذه في أي مكان آخر – وهو ما يفعله معظم الأشخاص – فيمكنهم التسلل إلى حسابات أخرى خاصة بك.

لحسن الحظ؛ هناك طرق أفضل لمشاركة الحسابات دون الحاجة إلى مشاركة كلمات المرور، حيث تحتوي بعض الخدمات على ميزات تتيح لك مشاركة الحسابات بأمان مع الأصدقاء والعائلة.

فيما يلي كيفية مشاركة حسابات نتفليكس وسبوتيفاي وغيرها بطريقة آمنة:

أولًا؛ استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور:

تأتي معظم تطبيقات إدارة كلمات المرور مع ميزة مُضمنة لمشاركة كلمة المرور، حيث يمكنك تحديد جهات الاتصال التي ترغب في مشاركة كلمة المرور معها، وطالما أن لديهم تطبيق إدارة كلمات المرور نفسه الذي تستخدمه، فسيقوم التطبيق بجميع عمليات تسجيل الدخول الضرورية دون عرض كلمة المرور الفعلية نفسها.

إنها طريقة مريحة وآمنة، ولكن عليك دفع بضعة دولارات شهريًا للوصول إلى جميع الميزات الضرورية، كما أن بعض تطبيقات إدارة كلمات المرور تضم ميزة إظهار من يستخدم كلمات المرور التي قمت بمشاركتها بكثرة، ويمكنك بالطبع إيقاف الأذونات وقتما تشاء.

إذا كنت لا ترغب في الاعتماد على تطبيقات إدارة كلمات المرور، فغالبًا ما تحتوي الخدمات التي تستخدمها على بعض أدوات مشاركة الحساب المدمجة. وقد تكون هذه الخيارات أفضل وفقًا لطريقة ضبط الإعدادات.

ثانيًا؛ كيفية مشاركة حساب (نتفليكس) Netflix:

يتيح لك نتفليكس إعداد حسابات متعددة داخل الحساب نفسه، ويمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط على الصورة الرمزية الخاصة بك (أعلى اليمين) واختيار (إدارة الحسابات) ومن هنا يمكنك إضافة مستخدمين آخرين للحساب.

تقدم نتفليكس 3 خطط اشتراك لتلبي احتياجاتك، وستحدد الخطة التي تختارها عدد الأجهزة التي يمكن تشغيل نتفليكس عليها في الوقت نفسه، حيث تتيح الخطة الأساسية إمكانية بثّ العروض التلفزيونية والأفلام من نتقليكس على جهاز واحد فقط بدقة قياسية (SD). بينما تتيح الخطة القياسية البث على جهازين في آنٍ واحد وبدقة عالية (HD). في حين تتيح الخطة المميزة البث على أربعة أجهزة في آن واحد بدقة تصل إلى 4K.

ولكن يتعين عليك إعداد تطبيق نتفليكس على كل جهاز باستخدام كلمة المرور نفسها، ولكن هذا يعني على الأقل أن العديد من الأشخاص – شريك حياتك وأطفالك – يمكنهم استخدام التطبيق دون التدخل في توصيات بعضهم البعض.

ثالثًا؛ كيفية مشاركة حساب Amazon Prime:

يعمل (أمازون برايم فيديو) Amazon Prime Video بشكل مختلف قليلاً لأنه جزء من حساب أمازون برايم الذي يشمل أكثر من مجرد بث الفيديو. وتقدم أمازون ما تسميه (حزمة العائلة) Household package والتي تتيح لشخصين بالغين وما يصل إلى أربعة أطفال مشاركة حساب Amazon Prime نفسه.

تسمح هذه الحزمة للأشخاص البالغين الحصول على معلومات تسجيل دخول منفصلة خاصة بهم بالرغم من أنهم يتشاركون الحساب نفسه، ويمكن لجميع أفراد الأسرة الوصول إلى جميع ميزات حساب Amazon Prime، والتي تشمل: التسليم السريع، وAmazon Photos، وPrime Reading بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى ولكن سجل المشاهدة Prime Video سيكون منفصلًا لكل شخص.

مع إتاحة عمليات تسجيل الدخول المنفصلة للخدمة، لا يتعين عليك مشاركة كلمة المرور الخاصة بك مع شريك حياتك أو أطفالك، حيث يمكنهم جميعًا امتلاك كلمة مرور خاصة بهم، ولتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

عليك اولًا زيارة هذه الصفحة على أمازون.

اختر “إضافة للبالغين” أو “إضافة مراهق” أو “إضافة طفل”، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال العملية.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات تسجيل الدخول للمراهقين – من سن 13 إلى 17 سنة – تتيح لهم التسوق بأنفسهم ولكن بعد موافق الآباء على ذلك.

رابعًا؛ كيفية مشاركة حساب سبوتيفاي، وآبل ميوزيك:

عندما يتعلق الأمر بخدمات بث الموسيقى الكبيرة – بما في ذلك: سبوتيفاي وآبل وجوجل – فالخيار الأفضل لمشاركة الحسابات بأمان هو الخطة العائلية، مما يتيح لك تحديد عدد من الأشخاص لمشاركة حسابك دون التخلي عن تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك.

أينما كانت خدمة الموسيقى التي تختارها، قم بترقية حسابك إلى خطة عائلية، وبعد ذلك يمكنك دعوة أشخاص آخرين من خلال التطبيق.

في حالة Spotify؛ يمكنك إضافة ما يصل إلى ستة مستخدمين على الخطة نفسها مقابل 15 دولارًا في الشهر، ولكن يجب أن يكونوا جميعًا مقيمين في العنوان نفسه.

في حالة Apple Music؛ تتيح لك الخطة العائلية إضافة ما يصل إلى ستة أشخاص مقابل 15 دولارًا في الشهر – ولكنها تعتبر جزءًا من ميزة (المشاركة العائلية) الأوسع التي تتيح مشاركة مشتريات آب ستور واشتراكات آبل بما في ذلك: خطة iCloud، وApple TV Plus وغير ذلك المزيد، كل ذلك دون مشاركة Apple ID مع بعضهم البعض.