كيفية إنشاء حسابات متعددة في جوجل كروم وفايرفوكس

يعتبر إعداد حسابات متعددة وتخصيصها على متصفح الويب أمرًا مهمًا للغاية إذا كان جهاز الكمبيوتر مشتركًا، وهي تُشبه عملية إعداد حسابات مختلفة على نظام تشغيل ويندوز أو ماك، ولكنها تعمل على مستوى المتصفح نفسه، لذلك لا تحتاج إلى متابعة تسجيل الدخول والخروج من حسابات المستخدمين على نظام التشغيل الخاص بك.

يفصل حساب المتصفح الأشياء الخاصة بك أثناء تصفحك للويب مثل: سجل التصفح، والإشارات المرجعية، وكلمات المرور المحفوظة، والإضافات المثبتة، لذا إذا كنت تشارك جهاز الحاسب مع أكثر من شخص، فهي طريقة فعالة للحفاظ على تجربة تصفح منفصلة تمامًا.

إليك كيفية إنشاء حسابات مستخدمين متعددة في متصفحي كروم وفايرفوكس:

أولًا :كيفية إنشاء حسابات متعددة في جوجل كروم:

إذا كنت تستخدم متصفح (جوجل كروم) Google Chrome كمتصفح رئيسي، وكان جهازك مشتركًا مع آخرين، وتريد أن تُبقي الأشياء الخاصة بك مثل: الإشارات المرجعية والمواقع التي تتصفحها مخفية، يمكنك إنشاء حسابات متعددة على المتصفح نفسه بسهولة بدلًا من إنشاء حساب جديد على جهاز الحاسب.

افتح متصفح (جوجل كروم).

انقر على صورة (الحساب) Profile في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (إضافة) Add من القائمة المنسدلة.

اكتب اسمًا، واختر صورة للحساب الجديد.

حدد خيار ( إنشاء اختصار سطح المكتب لهذا المستخدم ) Create desktop shortcut for this .user

) Create desktop shortcut for this .user انقر على خيار (إضافة) Add.

بمجرد إكمال هذه الخطوات، ستُفتح نافذة تصفح جديدة كما لو كان المتصفح مثبتًا لأول مرة، وتتضمن: الإعدادات الخاصة بك والإشارات المرجعية، وسجل التصفح، وكلمات المرور وملفات تعريف الارتباط. ويمكنك دائمًا اتباع الإرشادات الموضحة أعلاه لإنشاء حسابات إضافية. وتذكر أيضًا:

يمكنك ربط هذا الحساب بحساب جوجل ومزامنة بيانات التصفح.

يمكن تشغيل حسابين معًا في وقت واحد، ولكنها ليست الطريقة الأكثر أمانًا للحفاظ على بيانات تصفح المستخدمين منفصلة.

يمكن إضافة حساب (ضيف) Guest، وهو يشبه إلى حد بعيد فتح نافذة التصفح الخفي حيث لا تُحفظ أي صفحات في سجل التصفح، ولا تُخزن ملفات تعريف الارتباط بعد إغلاق نافذة التصفح.

يمكن تهيئة إعدادات جوجل كروم بشكل فردي لكل حساب.

يمكن تثبيت الإضافات بشكل منفصل أيضًا.

يمكن إدارة الحسابات الشخصية وإزالة أي منها إذا لزم الأمر.

ثانيًا: كيفية إنشاء حسابات متعددة في متصفح فايرفوكس:

ميزة إنشاء حسابات متعددة على متصفح فايرفوكس غير ظاهرة، مثل متصفح جوجل كروم، وللوصول للميزة اتبع ما يلي:

افتح صفحة جديد في المتصفح.

في شريط العنوان اكتب العبارة التالية: about: Profile، ثم اضغط على زر (الإدخال) Enter.

انقر على خيار (إنشاء حساب جديد) Create a New Profile.

ستظهر لك نافذة ترحيبية، اضغط على (التالي) Next.

اكتب اسم الحساب الجديد.

اختر مكان حفظ سجل التصفح والإعداد، واضغط على خيار (إنهاء) Finish.

ستجد أن الحساب الجديد قد ظهر أسفل الحساب الافتراضي.

اضغط على خيار (فتح الحساب في متصفح جديد) Launch profile in new browser.

كما هو الحال في متصفح جوجل كروم، ستُفتح نافذة متصفح جديدة كما لو كان المتصفح مثبتًا لأول مرة، وتتضمن: الإعدادات الخاصة بك والإشارات المرجعية، وسجل التصفح، وكلمات المرور وملفات تعريف الارتباط.

بمجرد التبديل إلى الحساب الجديد هذا، لن تتمكن من الوصول إلى أي من إشاراتك المرجعية في حسابك السابق، وسيبدأ سجل التصفح الجديد في الارتباط بهذا الحساب الشخصي الجديد.