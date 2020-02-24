كم تبلغ قيمة جهاز ماك بوك برو MacBook Pro الخاص بك؟

يعد جهاز ماك بوك برو MacBook Pro أحد أكثر أجهزة الحاسب المحمولة الشعبية من آبل، ومن المؤكد أنه أحد أفضل أجهزة الحاسب للمحترفين من مختلف الاختصاصات، ولكن كما هو الحال مع أي جهاز آخر نملكه، فقد حان الوقت لبيعه أو استبداله بالإصدار الأحدث.

كم تبلغ قيمة جهاز ماك بوك برو الخاص بك؟

قد يصل جهاز ماك بوك برو الخاص بك إلى 2530 دولارًا، وذلك اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الطراز الموجود لديك ومواصفات المعالج ومساحة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي.

كيفية التحقق من قيمة MacBook Pro الخاصة بك.

تحديد النموذج الذي لديك:

أول ما يجب عليك فعله هو معرفة النموذج الذي لديك بالضبط، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي التوجه إلى (رمز آبل) ثم (حول هذا الجهاز).

حالة الجهاز:

يعتبر جهاز ماك بوك علامة تجارية موجودة منذ فترة، لذلك هناك العشرات من طرز MacBook Pro المحتملة التي قد تكون موجودة لديك، حيث تميل أجهزة ماك بوك التي تكون في حالة جيدة إلى الحفاظ على قيمتها جيدًا، إذا كنت محظوظًا ستتمكن من الحصول على عائد لائق.

سعر الجهاز:

تقدم المواقع تباينًا دائمًا في القيمة لحاسب ماك بوك وذلك نظرًا لظروف مختلفة، بناءً على ذلك إليك قائمة سريعة من المواقع التي يمكنها معرفة مقدار القيمة التي يتمتع بها MacBook Pro حاليًا، ما عليك سوى التوجه إلى مواقعهم للتحقق من مقدار ما يقدمونه حاليًا: