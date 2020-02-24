نصائح تكنولوجية

كم تبلغ قيمة جهاز ماك بوك برو MacBook Pro الخاص بك؟

ماك بوك برو MacBook Pro
1

يعد جهاز ماك بوك برو MacBook Pro أحد أكثر أجهزة الحاسب المحمولة الشعبية من آبل، ومن المؤكد أنه أحد أفضل أجهزة الحاسب للمحترفين من مختلف الاختصاصات، ولكن كما هو الحال مع أي جهاز آخر نملكه، فقد حان الوقت لبيعه أو استبداله بالإصدار الأحدث.

كم تبلغ قيمة جهاز ماك بوك برو الخاص بك؟

قد يصل جهاز ماك بوك برو الخاص بك إلى 2530 دولارًا، وذلك اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الطراز الموجود لديك ومواصفات المعالج ومساحة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي.

كيفية التحقق من قيمة MacBook Pro الخاصة بك.

تحديد النموذج الذي لديك:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كيف يمكنك مشاركة حسابات نتفليكس وسبوتيفاي وغيرها بطريقة…

كيف يمكنك تأمين التطبيقات بكلمة مرور على جهاز ماك؟

أول ما يجب عليك فعله هو معرفة النموذج الذي لديك بالضبط، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي التوجه إلى (رمز آبل) ثم (حول هذا الجهاز).

حالة الجهاز:

يعتبر جهاز ماك بوك علامة تجارية موجودة منذ فترة، لذلك هناك العشرات من طرز MacBook Pro المحتملة التي قد تكون موجودة لديك، حيث تميل أجهزة ماك بوك التي تكون في حالة جيدة إلى الحفاظ على قيمتها جيدًا، إذا كنت محظوظًا ستتمكن من الحصول على عائد لائق.

سعر الجهاز:

تقدم المواقع تباينًا دائمًا في القيمة لحاسب ماك بوك وذلك نظرًا لظروف مختلفة، بناءً على ذلك إليك قائمة سريعة من المواقع التي يمكنها معرفة مقدار القيمة التي يتمتع بها MacBook Pro حاليًا، ما عليك سوى التوجه إلى مواقعهم للتحقق من مقدار ما يقدمونه حاليًا:

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
نصائح تكنولوجية

كيف يمكنك التحقق من هاتف آيفون الجديد والمُعاد تجديده؟

نصائح تكنولوجية

8 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من تقويم آبل

نصائح تكنولوجية

8 نقاط تحدد لك نوع هاتف آيفون الذي يناسبك

نصائح تكنولوجية

كيفية معرفة التطبيقات الأكثر استخدامًا على هاتف آيفون

إقرأ أيضًا

5 نصائح لحماية أجهزة ماك من البرامج الضارة والفيروسات

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد