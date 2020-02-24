كل ما تريد معرفته عن برنامج الحماية المتقدمة في جوجل

كل ما تريد معرفته عن برنامج الحماية المتقدمة من جوجل

هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها حماية حساب جوجل مثل: اختيار كلمة مرور قوية، وتفعيل المصادقة الثنائية، ولكن لمزيد من الحماية والأمان يمكنك استخدام برنامج (الحماية المتقدمة) Advanced Protection Program الذي صُمم لإضفاء طبقة أمان قوية لحسابك.

فيما يلي كل ما تريد معرفته عن برنامج الحماية المتقدمة من جوجل:

ما هو برنامج الحماية المتقدمة؟

برنامج الحماية المتقدمة من جوجل ليس للجميع، وبخاصة المستخدمين العاديين، حيث يجعل تسجيل الدخول إلى الحسابات في جوجل أكثر صعوبة، خاصة على الأجهزة التي تُستخدم لأول مرة، أو تُستخدم بشكل متقطع.

وتصف جوجل برنامج الحماية المتقدمة بأنه موجه بشكل خاص للأشخاص الذين يتعرضون لخطر الهجمات المستهدفة مثل: الصحفيين والناشطين وكبار رجال الأعمال وفرق الحملات السياسية، ولكن يمكن لأي شخص لديه حساب جوجل التقدم بطلب للحصول على الخدمة، والتي توفر لة العديد المميزات مثل:

حماية الحسابات من التصيّد الاحتيالي والاختراق.

حماية بياناتك وتقييد الوصول إليها من مواقع الويب الخارجية والتطبيقات.

منع المخترقين من انتحال هويتك للدخول إلى حسابك، وبالتالي إذا اخترق شخص ما بريدك الإلكتروني لن يستطيع استرداد وتعيين كلمة مرور جديدة وسيطلب منه برنامج الحماية المتقدّمة اتخاذ خطوات إضافية لإثبات الهوية.

كيفية عمل برنامج الحماية المتقدمة:

لا يلغي برنامج الحماية المتقدمة ميزة (المصادقة الثنائية) Two-Factor Authentication، مما يعني أنك بحاجة إلى تسجيل الدخول أولاً بكلمة المرور ثم المصادقة على محاولة تسجيل الدخول للجهاز، ومن ثم يجب عليك استخدام مفتاح أمان مادي عبر منفذ USB، بدلاً من تلقى الرمز في رسالة نصية قصيرة SMS على هاتفك، أو إنشاء رمز بواسطة أحد تطبيقات المصادقة.

وللاستفادة من مفاتيح الأمان يجب توافر الآتي:

هاتف أندرويد يعمل بنظام التشغيل Android 7.0 أو إصدار أحدث.

هاتف آيفون مثبت عليه تطبيق Google Smart Lock.

مفتاح أمان فعلي مثل: مفاتيح الأمان Titan الخاصة بجوجل، والتي تعمل عبر اتصال Bluetooth و NFC و USB للتحقق من هويتك.

بالإضافة إلى أنك بحاجة إلى اثنين من هذه المفاتيح الفعلية بدلاً من مفتاح واحد لتسجيل الدخول على أجهزة جديدة لأول مرة، ولا تحتاج إلى كلا المفتاحين في كل مرة بل سيكون أحدهما مجرد نسخة احتياطية في حالة فقدان المفتاح الأول أو تعرضه للتلف بطريقة ما.

بالرغم من أن تفعيل البرنامج سيضيف طبقة أمان قوية لحساباتك على جوجل، إلا إنك ستجد بعض التطبيقات المتصلة بحسابك على جوجل قد فقدت بعض وظائفها أو تعطلت بالكامل. لذا من المستحسن التحقق من توافق عمل التطبيقات في حالة تفعيل برنامج الحماية المتقدمة.

ما هي تكلفة التسجيل في برنامج الحماية المتقدمة؟

خدمة برنامج الحماية المتقدّمة مجانية، ولكن يجب عليك شراء مفتاحَي أمان لتتمكّن من التسجيل. وضع في اعتبارك أنه سعر مفاتيح الأمان يختلف باختلاف الطراز الذي تختاره.