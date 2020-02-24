أجهزة محمولة

فيفو تحدد موعد الإعلان عن هاتفها المبتكر الجديد APEX 2020

فيفو تحدد موعد الإعلان عن هاتفها الذكي المبتكر الجديد APEX 2020
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أعلنت شركة (فيفو) Vivo الصينية منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي عن عزمها المشاركة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، حيث كان من المفترض أن تكشف عن نموذج جديد من هواتفها ذات التصميم الفريد، ولكن المؤتمر أُلغي بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

ولكن الشركة الصينية عادت الآن لتعلن عن الموعد الجديد للإعلان عن نموذج APEX جديد، وذلك بعد اعتادت خلال العامين الماضيين على الإعلان عنه خلال مؤتمر MWC.

فيفو تحدد موعد الإعلان عن هاتفها الذكي المبتكر الجديد APEX 2020

وجاءت بطاقة الدعوة التي أرسلتها الشركة الشهر الماضي تحت عنوان (مَكِّن التالي) Empower the Next، وحددت موعد الحدث في 23 شباط/فبراير. ولكن البطاقة الجديدة التي أُرسلت اليوم تحدد الموعد بيوم الجمعة المقبل الموافق 28 شباط/ فبراير 2020.

ولم تكشف فيفو في بطاقة الدعوة الجديدة عن الكثير فيما يتعلق بالنموذج، ولكنها ألمحت إلى أنه سيقدم شاشة بمعدل تحديث قدره 120 هرتز، وذلك على غرار بعض الهواتف الذكية التي بدأت تنتشر في السوق حاليًا. كما احتوت البطارية تلميحًا إلى أن الشاشة ستكون منحنية من الجانبين. حتى أن الشركة كتبت “عرض كامل” Fullview، ثم “شاشة بلا حواف” Edgeless Display.

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يُشار إلى أن البطاقة السابقة احتوت رسمًا يشبه العين. الأمر الذي أثار توقعات بأن الهاتف سيدعم تقريب مذهلة، قد تصل إلى 10x.

وكانت فيفو قد كشفت عن أول نموذج أولي في عام 2018 خلال MWC، وكان النموذج أول هاتف ذكي بلا أي حواف، كما امتاز النموذج بأنه يقدم شاشة تغطي الواجهة تمامًا بدون أي نتوء، كما كان الهاتف الأول مع كاميرا أمامية منبثقة.

وفي عام 2019، امتاز هاتف APEX بحساس البصمة الذي جاء تحت الشاشة مع إمكانية التعرف على بصمة الأصبع في أي مكان على الشاشة، مقارنةً بالأجهزة الأخرى التي تأتي مع حساس بصمة تحت الشاشة، ولكن في جزء محدد.

فيفو تحدد موعد الإعلان عن هاتفها الذكي المبتكر الجديد APEX 2020
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