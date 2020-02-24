صفقة اليوم.. احترف تطوير تطبيقات الهواتف الذكية مع خصم 91%

حزمة مطوري تطبيقات الهواتف الذكية لعام 2020 ــ The 2020 Mobile App Developers Bundle.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 265.

المدة: 20 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تطوير تطبيقات الهواتف باستخدام لغات برمجة مثل: (جافا) Java، وKotlin، وSwift، وكذلك استخدام إطار Flutter لتطوير تطبيقات Android وiOS.

تتضمن هذه الحزمة دورة كاملة حول كيفية استخدام Android Studio ولغة Java لتطوير تطبيقات أندرويد، واستخدم قاعدة بيانات SQL لتخزين البيانات واسترجاعها بسهولة بين أوقات التشغيل.

كما تتضمن دورة كاملة للتدريب على واجهات برمجة التطبيقات (RESTful APIs) وكيفية استخدامها مع لغة Kotlin لتطوير تطبيقات أندرويد ديناميكية، وذلك من خلال التدريب العملي على إنشاء تطبيق للتنبؤ بالطقس في Android Studio. ودورة أخرى حول كيفية العمل مع قاعدة البيانات Firebase – التي طورتها جوجل – لمزامنة بيانات المستخدم بسرعة، مما يجعلها مثالية لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات المحتوى.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1648 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 91%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تطورت الهواتف الذكية بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة وزادت شعبيتها، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه يوجد حاليًا 3.5 مليار مستخدم للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب هناك زيادة دائمًا في عدد التطبيقات التي تُطور كل يوم.

لا يزال استخدام التطبيقات وتوغل الهاتف الذكي في حياتنا ينمو بمعدل كبير، دون أي مؤشرات تدل على التباطؤ في المستقبل، لذلك يمكنك استغلال هذه الفرصة لتطوير مهاراتك في هذا المجال من خلال الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية (The 2020 Mobile App Developers Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى أكثر من 20 ساعة من المحتوى التدريبي مع خصم يصل إلى 91%.

تتضمن هذه الحزمة 7 دورات تدريبية، مقسمة إلى 265 درسًا، وأكثر من 20 ساعة من المحتوى التدريبي، مما سيساعدك على تعلم تطوير تطبيقات الهواتف الذكية من الصفر.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 350 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 91 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تطوير تطبيقات الهواتف باستخدام لغات برمجة مثل: (جافا) Java، وKotlin، وSwift، وكذلك استخدام إطار Flutter لتطوير تطبيقات Android وiOS.

تتضمن هذه الحزمة دورة كاملة حول كيفية استخدام Android Studio ولغة Java لتطوير تطبيقات أندرويد، واستخدم قاعدة بيانات SQL لتخزين البيانات واسترجاعها بسهولة بين أوقات التشغيل.

كما تتضمن دورة كاملة للتدريب على واجهات برمجة التطبيقات (RESTful APIs) وكيفية استخدامها مع لغة Kotlin لتطوير تطبيقات أندرويد ديناميكية، وذلك من خلال التدريب العملي على إنشاء تطبيق للتنبؤ بالطقس في Android Studio. ودورة أخرى حول كيفية العمل مع قاعدة البيانات Firebase – التي طورتها جوجل – لمزامنة بيانات المستخدم بسرعة، مما يجعلها مثالية لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

iOS Application Development for Beginners

Intro to Java for Android Development

Kotlin for Beginners

Android SQL Databases for Beginners

The Complete RESTful APIs for Android Course

The Complete Firebase Course with Kotlin

The Complete Mobile App Development Course with Flutter

الحصول على الصفقة: من هنا.