سوني تعلن رسميًا عن Xperia 10 II و Xperia 1 II

عقدت شركة سوني اليوم الاثنين حدثها للإعلان عن هاتفها الرائد التالي، حيث اختارت الشركة اليابانية عقد الحدث عبر الإنترنت، وبثه بشكل مباشر على منصة يوتيوب بعد إلغاء عقد المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

ويطلق على هاتف سوني الرائد الجديد اسم Sony Xperia 1 II، ويوفر أحدث معالجٍ، وكاميرا مجددة، ودعمًا لشبكات الجيل الخامس، وإلى جانب ذلك، فقد أكدت الشركة أيضًا أنها تعمل على تطوير Xperia Pro، الذي يعمل أيضًا على شبكات mmWave.

صممت شركة سوني هاتفها الرائد لهذا العام بالاعتماد على شاشة 4K HDR OLED بقياس 6.5 إنشات مع نسبة عرض إلى ارتفاع سينمائية 21:9، وتخطت سوني الشاشة العالية التحديث، واختارت استخدام Motion Blur Reduction بدلاً من ذلك، وهي تدعي أنها تتوافق مع فوائد معدل التحديث 90 هيرتزًا عن طريق تحليل ما هو موجود على الشاشة وضبط الإطارات الفردية.

ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسة موجودة هذه المرة على الجانب الأيسر من الهاتف، على عكس هاتف العام الماضي Xperia 1 الذي كان يحتوي على الكاميرا في الوسط، لكن الدقة لم تتغير، إذ هناك عدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميجابيكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابيكسل.

وتوفر الكاميرا الجديدة مستشعرات أكبر وعدسات أسرع، وتحمل، لأول مرة، العلامة التجارية كارل زايس الألمانية، ولديها ميزات مثل Eye Autofocus في الوقت الحقيقي، إلى جانب مستشعر 3D iTOF، مما يساعد على زيادة سرعة التركيز.

كما أن الكاميرا الأمامية لم تتغير، حيث يتضمن الجهاز كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل موجودة في الحافة العلوية.

ويعمل جهاز Xperia 1 II بواسطة معالج Snapdragon 865 الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ولديه 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، كما أنه داعم لتصنيف IP65/IP68 لمقاومة المياه والغبار.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير داعمة للشحن اللاسلكي، كما أنه يتضمن مقبس الصوت 3.5 ميليمتر، ويتضمن Xperia 1 II الكثير من خبرات أقسام سوني الأخرى، إذ تتوافق واجهة الكاميرا مع تلك الموجودة في كاميرات Sony Alpha.

وجرى تطوير تطبيق Cinema Pro بالاشتراك مع قسمي CineAlta و Alpha من سوني، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي، كما يستمتع مستخدم الهاتف بتقنية 360 Reality Audio، التي هي عبارة عن محرك ذكاء اصطناعي يوفر صوتًا واضحًا في جميع السيناريوهات.

يوفر هذا الهاتف معالج Snapdragon 665 الذي يتسم بالكفاءة، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بعدسة عادية وواسعة جدًا ومقربة، وأكبر بطارية في أي هاتف من الفئة المتوسطة من سوني حتى الآن.

ويحتوي Xperia 10 II على شاشة OLED بحجم 6 إنشات ودقة Full HD Plus مع نسبة عرض إلى ارتفاع سينمائية 21:9.

وزودت الشركة الهاتف بعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل مع ما يعادل 16 ميليمتر من الطول البؤري، إلى جانب عدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل مع PDAF، وعدسة مقربة بقدرة 2X بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل موجودة ضمن نتوء صغير وسط الشاشة.

وأعلنت سوني أن هاتف Xperia 10 II أخف بنسبة 10 في المئة من سابقه Xperia 10، وذلك بالرغم من كونه أعرض وأطول قليلاً، كما يتضمن الجهاز بطارية بسعة 3600 ميلي أمبير، أي أكبر بنسبة 25 في المئة بالمقارنة مع بطارية طراز العام الماضي.

وهناك أيضًا ميزة Xperia Adaptive Charging، التي تضبط مستويات الطاقة الذاهبة إلى الخلية، مما يطيل عمر البطارية، وبالرغم من زيادة سعة البطارية، فقد تمكنت سوني من جعل هاتف Xperia 10 II أقل سماكة قليلاً مقارنةً بسابقه، كما أنه مضاد للماء والغبار وفقًا لتصنيف IP 65/68، ويحتوي على زجاج Gorilla Glass 6 في الأمام والخلف.