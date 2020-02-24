جوجل تحذر المستخدمين من تثبيت إضافات كروم على إيدج

بدأت شركة جوجل في تحذير مستخدمي متصفح مايكروسوفت إيدج Edge من أن متصفحها المسمى كروم Chrome هو المتصفح الأكثر أمانًا لتثبيت الإضافات واستخدامها من متجر كروم الإلكتروني Chrome Web Store، لكن دون أن تشرح للمستخدمين سبب ذلك.

وكانت مايكروسوفت قد تخلت عن محرك المتصفح EdgeHTML وحولت متصفح إيدج Edge إلى محرك كروميوم Chromium من جوجل، وذلك للانضمام إلى أمثال Vivaldi و Opera و Brave، بعد أن زادت مشكلات التوافق تدريجيًا، ولم يكن المستخدمون راضين عن الأداء البطيء للمتصفح.

ودفعت ردود الفعل السلبية والاستخدام المنخفض مايكروسوفت في النهاية إلى اعتماد محرك كروميوم، وكان التحول إلى هذا المحرك بمثابة أخبار جيدة لمحبي إيدج، حيث تحسن توافق المتصفح بشكل ملحوظ بعد التبديل، كما أصبح بإمكان مستخدمي المتصفح الوصول إلى مكتبة الإضافات الواسعة لمتجر كروم الإلكتروني.

ويعرض متجر كروم الإلكتروني الآن تحذيرًا عندما يحاول المستخدمون تثبيت إضافة على متصفح إيدج المستند إلى محرك كروميوم، لكن مع إمكانية الاستمرار وتنزيل الإضافات المتوافقة من متجر كروم الإلكتروني دون أي مشكلة.

وتظهر رسالة التحذير ضمن مستطيل أسفل حقل عنوان الموقع مباشرةً قائلة: “توصي جوجل بالتبديل إلى كروم لاستخدام الإضافات بشكل آمن”، لكن هذه الرسالة تظل مجرد تحذير يمكن للمستخدمين اختيار تجاهلها أو قبولها.

وتشتمل رسالة التحذير أيضًا على رابط لتنزيل متصفح كروم من أجل الاستمتاع بتجربة أكثر أمانًا في استخدام الإضافات، ومن الواضح أن عملاقة البحث لا تعرض هذه الرسالة للمستخدمين الذين يحاولون تثبيت إضافة على متصفحات أخرى تعتمد على محرك كروميوم مثل Vivaldi و Brave.

ويبدو أن جوجل تتحقق من سلسلة وكيل المستخدم (UA) للتعرف على الشركة المصنعة للمتصفح، وتميز إيدج لإظهار رسالة التحذير.

ويعد وكيل المستخدم معرفًا لمتصفحات الويب يوضح اسم المتصفح وإصداره بالإضافة إلى نظام التشغيل الذي يعمل عليه، كما يمكن استخدامه لعرض المحتوى بشكل انتقائي للمستخدمين أو التأثير على سلوك صفحة ويب بالاعتماد على المتصفح المستخدم.

وتوضح جوجل أنه يمكن استخدام وكيل المستخدم لتخصيص السلوك أو المحتوى لإصدارات محددة من المتصفح.

يذكر أن مايكروسوفت كانت مشاركة في حرب المتصفحات، إذ حذرت في الماضي مستخدمي ويندوز 10 من تثبيت متصفحات أخرى، كما حاولت الترويج لمتصفح إيدج من خلال قائمة أبدأ، إلى جانب جعله المتصفح الافتراضي على أجهزة ويندوز.