تسريب المواصفات الرسمية لهاتف سوني الرائد Xperia 1 II

تستعد شركة سوني اليوم الأثنين لعقد حدث الإعلان عن هاتفها الرائد التالي، حيث اختارت الشركة اليابانية عقد الحدث عبر الإنترنت وبثه بشكل مباشر على منصة يوتيوب بعد إلغاء عقد المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وفي حين ينتظر عشاق سوني عقد المؤتمر للإعلان عن الجهاز الجديد، فقد ظهرت تسريبات على الإنترنت توضح المواصفات الكاملة لخليفة هاتف Xperia 1 المسمى Xperia 1 II، والتي تكشف عن جهاز ينافس Galaxy S20 Plus من سامسونج.

وتشمل النقاط الرئيسية للهاتف عودة مقبس سماعة رأس بحجم 3.5 ميليمتر، ومستشعر كاميرا رئيسية مماثل للمستشعر الموجود في Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus، مع تقريب بصري بقدرة 3X، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

وبحسب التسريبات، فقد حافظت سوني على حجم الشاشة 6.5 إنشات ونسبة العرض إلى الارتفاع 21:9، لكن بدون وجود نتوء أو ثقب، لكن مع وجود حواف، وتتميز شاشة OLED بدقة 4K، وقد أضافت سوني ما تسميه Motion Blur Reduction، والذي يوفر الفائدة نفسها مثل معدل تحديث قدره 90 هيرتز.

ويوجد معالج Snapdragon 865 من كوالكوم، وهو مقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وذلك وفقًا لورقة المواصفات.

ويحتوي Sony Xperia 1 II على كاميرات خلفية رباعية بمستشعر أساسي بدقة 12 ميجابيكسل مع ضبط تلقائي للصورة، ومستشعر ثاني بدقة 12 ميجابيكسل مزود بخاصية الضبط التلقائي للصورة و OIS، ومستشعر ثالث بدقة 12 ميجابيكسل مع طول بؤري 70 ميليمتر و OIS وتكبير بصري بقدرة 3X، والمستشعر الرابع هو 3D ToF مع ضبط تلقائي للصورة.

وتستخدم الكاميرات الخلفية عدسات من شركة كارل زايس الألمانية ولديها ميزات مثل Eye Autofocus في الوقت الحقيقي، إلى جانب وجود كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

وأضافت سوني مكبرات صوت أمامية ستيريو لهاتف Xperia 1 II، مع ميزات Hi-Res Audio و Dolby Atmos ومقبس صوت، على عكس سابقه، وهناك أيضًا بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير داعمة للشحن اللاسلكي، ويدعم الهاتف تصنيف IP65/IP68، مما يعني أنه مقاوم للغبار وللماء.