الكشف رسميًا عن هاتف Realme X50 Pro 5G

كشفت (ريلمي) Realme – العلامة التجارية التابعة لشركة (أوبو) Oppo الصينية – عن أول هواتفها الرائدة لهذا العام، الذي يطلق عليه اسم Realme X50 Pro 5G، وذلك في حدث متزامن في إسبانيا والهند منقول عبر بث مباشر على منصة يوتيوب.

وكان من المقرر في الأصل الكشف عن الهاتف خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، لكن المخاوف من التفشي المستمر لفيروس كورونا دفعت الجهة المنظمة للمعرض لإلغاءه.

ونمت Realme بسرعة في غضون عامين من انفصالها عن أوبو وتحولها إلى علامة تجارية فردية، واستحوذت الشركة على حصة كبيرة من سوق الهواتف الذكية في الهند وأجزاء أخرى من جنوب شرق آسيا وأوروبا، وأصبحت رابع أكبر علامة تجارية من حيث حجم الشحنات في الهند، وهي أيضًا سابع أكبر علامة تجارية في العالم.

وشوقت العلامة التجارية المستخدمين للهاتف الذي يتضمن العديد من الميزات، بما في ذلك معالج Snapdragon 865 مع مودم داعم لشبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS3.0.

ويحتوي جهاز X50 Pro 5G على شاشة Super AMOLED داعمة لمعيار HDR10 بقياس 6.44 إنشات وبدقة 2400×1080 بيكسل مع نسبة تحديث 90 هيرتزًا، ومستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة، ويدعم المعيار الجديد للشبكات اللاسلكية Wi-Fi 6، وواجهة المستخدم Realme UI المستندة إلى أندرويد 10.

ويأتي الهاتف مزودًا بحل Vapor Cooling Pro الحراري لتبديد الحرارة بشكل أسرع، وببطارية بسعة 4200 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع SuperDart بقدرة 65 واطًا، بحيث يمكن شحن الهاتف الذكي عبر USB Type-C من 0 إلى 100 في المئة في أقل من 35 دقيقة، كما تدعي Realme.

وزودت الشركة الهاتف بكاميرا أمامية مزودجة بعدسة أساسية واسعة بدقة 32 ميجابيكسل وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل، مع كاميرا خلفية رباعية، بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل.

ويدعم هذا الهاتف الذكي التقريب الهجين بقدرة تصل إلى 20X. كما أعلنت Realme عن إطلاق وضع التصوير الجديد في الإضاءة المنخفضة Ultra Nightscape Mode، الذي من المفترض أن يؤدي إلى حصول المستخدم على أداء أفضل في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة.

ويبدأ سعر Realme X50 Pro من 530 دولارًا لنسخة 6/128 جيجابايت، و 555 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت، و 625 دولارًا لنسخة 12/256 جيجابايت.

وعلى صعيد متصل، فقد أعلنت Realme أيضًا عن تطبيق Realme Link، الذي يعمل مركزًا للتحكم بجميع منتجات Realme IoT، كما أعلنت الشركة أيضًا عن نيتها إطلاق سماعات أذن تدعم إلغاء الضوضاء، ومكبرات صوت منزلية ذكية، وجهاز تلفاز ذكي Realme TV، والمفترض وصوله في الربع الثاني من عام 2020.