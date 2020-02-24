إتش تي سي تؤكد إطلاقها هذا العام لهاتف 5G

أوضح الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إتش تي سي HTC منذ شهر سبتمبر 2019، (إيف مايتر) Yves Maitre، في مقابلة مع منصة (United News Network) أن الشركة التايوانية تخطط لإطلاق هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس 5G هذا العام، وقال: “إن هناك العديد من فرص التطور في سوق تايوان هذا العام، وخاصةً في تطبيقات الجيل الخامس 5G”.

وأضاف الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إتش تي سي “هذا العام سيكون عامًا لتطوير محتوى مرئي افتراضي مدفوعًا بتطبيقات الجيل الخامس، وتنوي HTC الاستثمار بشكل أكبر خلال هذا العام من أجل إطلاق أول هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس إلى جانب الاستثمار في تطبيقات الرؤية الافتراضية.

ولم تتطرق المقابلة إلى مزيد من التفاصيل بشأن أول هاتف داعم لشبكات 5G من إتش تي سي والوقت المتوقع للإعلان عنه، لكن (United News Network) ذكرت أنه من المتوقع أن يكون لدى الشركة التايوانية تعاون مع شركة كوالكوم.

يذكر أن شركة إتش تي سي كانت في وقت ما أكبر بائع للهواتف الذكية بنظام أندرويد في العالم، ولديها عدد من الإنجازات الكبيرة المرتبطة باسمها، بما في ذلك أنها أول من أطلق هاتفًا يعمل بنظام أندرويد يسمى HTC Dream، لكنها تراجعت في السنوات الأخيرة، وانخفضت إيراداتها بشكل مستمر خلال عامي 2016 و 2017.

وحصلت جوجل على جزء من قسم إتش تي سي للهواتف الذكية في صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار في عام 2017، وتخلت الشركة عن سوق الهواتف الهندي في شهر يوليو من عام 2018، وكان آخر هاتف رائد أطلقته في شهر مايو 2018 هو HTC U12 Plus بمعالج Snapdragon 845 من كوالكوم.

وتوقفت الشركة التايوانية عن بيع الهواتف في المملكة المتحدة بسبب نزاع على براءة اختراع، وأغلقت مجتمع HTC Elevate في شهر ديسمبر 2019، ووفقًا لمعظم المراقبين، لم يعد تركيز إتش تي سي منصبًا على سوق الهواتف الذكية، وذلك بالنظر إلى أنها تعطي الأولوية الآن لمشاريع أخرى مثل الواقع الافتراضي.