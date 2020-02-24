قامت الشركات على مدار العقد الماضي بتغيير ميزانية التسويق الخاصة بها بشكل كبير، وبات من المعلوم للجميع أن توفر ميزانية التسويق لوحدها أمر غير مجدي بل يجب أن تكون مصحوبة بخطة تسويقية محكمة وذلك للحصول على النتائج المرجوة من الحملة.

وجد استطلاع أجرته Gartner CMO Spend Survey أن 61٪ من مديري التسويق يتوقعون زيادة ميزانية التسويق الخاصة بهم في 2020، مما يدل على أهمية وجود خطة تنفذ بذكاء، ومع ذلك الأمر ليس سهلًا كما يبدو من الوهلة الأولى.

غالبًا ما يؤدي إنفاق ميزانية التسويق كاملة على استراتيجية واحدة فقط إلى الفشل، ومن الأفضل أن يكون لديك رؤية واسعة عندما يتعلق الأمر بالاستراتيجيات اللازمة لبناء شركتك.

أين يجب أن تنفق ميزانية التسويق الخاصة بك؟

دعنا نراجع المجالات الرئيسية الثلاثة للعام المقبل.

شبكات التواصل الاجتماعي:

تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم المكان الأكثر استهدافًا للمستخدمين، لكن من الضروري لنجاح الخطة التسويقية أن تعلم ما هي أفضل منصة لعملك يجب الاستثمار فيها، حيث لن تكون كل منصة قابلة للتطبيق على نشاطك التجاري.

كما هو موضح في الرسم البياني، تواصل وسائل التواصل الاجتماعي توفير الفرص للعلامات التجارية للتواصل مع المستهلكين الجدد عبر مجموعة واسعة من المنصات، مثل فيسبوك، مع زيادة عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت على أساس سنوي.

إذا لم تكن متأكدًا من المكان الأنسب لنشاطك التجاري، فابدأ بتحديد شخصية المشتري وابحث عن المنصة الاجتماعية التي تستخدمها هذه الشخصية، حيث تعد هذه الخطوة التي يُبنى على أساسها نجاح الخطة.

إن بناء التواجد لعملك على الإنترنت عبر منصات التواصل ليس باهظًا بقدر ما يمثل تحديًا، حيث إن زيادة مبيعاتك على وسائل التواصل دون إنفاق ميزانية التسويق كاملة يحتم عليك البحث عن علامات تجارية أو خدمات مماثلة لها عدد كبير من المتابعين وترى أنواع المنشورات التي يقدموها، كما أن منح العلامة التجارية ميزة شخصية ومشاركة الصور من وراء الكواليس واستخدام الفيديو يساعد على توليد الاهتمام بمنتجك أو خدمتك.

تحسين محركات البحث:

ربما تكون قد سمعت عدة مرات أن محرك البحث الأمثل هو أداة تسويق رقمي حيوية، ولكن حتى لو كان لديك فهم أساسي لما يستلزمه الأمر فقد لا تكون لديك فكرة قوية عن ماهية ذلك بالضبط وكيفية القيام به من أجل عملك.

يعتمد تحسين محركات البحث على أمور مختلفة، منها الكلمات الرئيسية والمحتوى وتحسين الصفحات المقصودة وغير ذلك الكثير، كما أن فهم كل هذه العناصر وكيفية عملها هو المفتاح للاستفادة منها، ولكن بعبارات بسيطة، تجعل مُحسّنات محركات البحث موقع الويب الخاص بك أكثر وضوحًا، مما ينتج عنه حركة مرور أكثر، ويوفر مزيدًا من الفرص لتحويل الزوّار إلى عملاء.

هذه ليست عملية سهلة للشركات، وإذا لم يكن لديك خبير فستكون هناك حاجة لتخصيص ميزانية للتدريب أو يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لوكالات تسويق أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للبعض مع نتائج أسرع.

التقنية:

لا ينبغي أن تركز جهودك التسويقية على جذب عملاء جدد فحسب، بل يجب أن تركز أيضًا على الاحتفاظ بقاعدة العملاء الحالية، فقد أصبحت التكنولوجيا مثل برامج أتمتة التسويق حيوية في الأعمال التجارية لخدمة قاعدة عملائك بفعالية.

لقد قيل إن عام 2020 هو عام التخصص، حيث يطلب العملاء محتوى وخدمة أكثر تخصصًا من أي وقت مضى، وتتمثل إحدى مزايا برامج التسويق في القدرة على القيام بذلك على نطاق واسع، بالإضافة إلى محاذاة فرق المبيعات والتسويق لديك واكتساب رؤى محسّنة للعملاء، مما يتيح لك التواصل بشكل أكثر فعالية وتحسين عائد الاستثمار.

نأمل أن يكون هذا المقال قد قدم لمحة عامة عن المكان الذي يمكن أن تنفق فيه ميزانيتك في عام 2020، وتذكر أن كل شركة وصناعة مختلفة عن الأخرى، لذلك تحتاج إلى تحديد ما هو أفضل لشركتك ثم تخصيص هذه الأموال على أساس العائد على الاستثمار المطلوب.

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