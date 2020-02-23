3 حواسيب ماك بوك برو مُعاد تجديدها بعروض مذهلة

يعتبر شراء جهاز (ماك بوك) Macbook أمرًا سهلًا فكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى موقع آبل أو أقرب متجر لك واختيار جهاز يناسب ميزانيتك. ولكن هذا إن لم يكن سعره المرتفع يشكل عائقاً أمامك، أما إذا كنت تريد التوفير والحصول على الأداء الأفضل في الوقت نفسه، نقدم لك اليوم 3 حواسيب Macbook Pro مُعاد تجديدها بعروض مذهلة:

1- حاسوب MacBook Pro 15:

يأتي هذا الجهاز بشاشة Retina عالية الدقة بمقاس 15.4 بوصة، وبدقة 2880 × 1800بكسلًا، وبطارية ليثيوم بولي 99.5 واط/الساعة تستمر في العمل حتى 9 ساعات بشحنة واحدة.

يعمل الجهاز بمعالج Intel Core i7 رباعي النوى بتردد 2.2 جيجاهرتز، مع بطاقة رسوميات Intel Iris Pro Graphics، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

يتوافر الجهاز باللون الفضي، ويأتي مع ضمان ما بعد البيع لمدة 30 يومًا، كما يمكنك الحصول على ضمان لمدة ثلاث سنوات، ولكنك ستدفع مبلغ 99 دولارًا بالإضافة إلى السعر بعد الخصم.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 1999 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 50% أي بسعر 999.97 دولارًا فقط.

2- حاسوب Macbook Pro 13:

يجمع حاسوب Macbook Pro 13 بين تصميم آبل المميز، وقوة الأداء، وعمر البطارية الرائع، وخفة الوزن مما يسهل عليك استخدامه أثناء التنقل.

يأتي الجهاز بشاشة مقاسها 13.3 بوصة،، بدقة 1280× 800 بكسلًا، وبطارية تعمل حتى 7 ساعات بشحنة واحدة.

يعمل هذا الجهاز بمعالج Intel Core i5 بتردد 2.5 جيجاهرتز، وبطاقة رسوميات HD Graphics 4000، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وقرص صلب من نوع HDD بسعة 500 جيجابايت.

يتوافر الجهاز باللون الفضي، وتدعم الشركة الشحن الدولي حيث يمكنك الحصول عليه في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 1299.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 67% أي بسعر 428.99 دولارًا فقط.

يتوافر إصدار آخر من الجهاز بالمواصفات نفسها ولكن الاختلاف الوحيد هو أن ذاكرة وصول عشوائي تأتي بسعة 16 جيجابايت.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 1499.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 66% أي بسعر 499.99 دولارًا فقط.

3- حاسوب MacBook Pro 13.3″ 1TB:

يأتي هذا الجهاز بشاشة مقاسها 13.3 بوصة،، بدقة 1280× 800 بكسلًا، وبطارية تصل إلى 7 ساعات.

يعمل الجهاز بمعالج Intel Core i5 بتردد 2.5 جيجاهرتز، وبطاقة رسوميات HD Graphics 4000، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت وقرص صلب من نوع HDD بسعة 1 تيرابايت.

يدعم الجهاز منفذ Thunderbolt ومنفذان USB-3 مما يتيح لك الاتصال بسهولة بالشاشات الخارجية ومجموعة واسعة من الأجهزة، كما يضم منفذ FireWire 800 الذي يتيح لك توصيل الأجهزة الخارجية، مثل: محرك الأقراص الثابتة أو كاميرا الفيديو الرقمية، مع تسهيل نقل البيانات بسرعات عالية.

يتوافر الجهاز باللون الفضي، مع ضمان لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 999 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 29% أي بسعر 699.99 دولارًا فقط.

ملاحظة هامة: يجب عليك الاشتراك في خدمة شوب آند شيب Shop & Ship أو أي خدمة مماثلة لتتمكن من شحن الأجهزة التي لا تدعم الشحن الدولي في هذه القائمة إلى مكان إقامتك.