اكتشف أسلوبك مع أحدث هواتف فيفو S1 Pro

أثارت شركة التكنولوجيا الرائدة فيفو إعجاب العالم من جديد بالمزج بين تقنياتها المميزة في التصوير وبرمجياتها المتطورة لتقديم هاتف S1 Pro الذي لا يمتاز بالتقنية الحديثة فقط، بل إنه عبارة عن نموذج لافت للنظر يمثّل نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا من شأنه مساعدة المستخدمين على اكتشاف أساليبهم الخاصة.

فالتصميم الماسي للهاتف يشكّل أسلوباً خاصاً، وهو مستوحى من صور المجوهرات والقصور الملكية التي تستحضر مظهراً مميزاً يضيف لمسة فريدة وديناميكية إلى هذا الهاتف الذكي الحديث.

على سبيل المثال، وُضعت الكاميرا رباعية العدسات بدقة 48 ميغابكسل بطريقة ذكية لتكوّن شكلاً ماسياً فريد التصميم من شأنه حثّ المستخدمين على اكتشاف أساليبهم.

وقال جيت زو، رئيس شركة فيفو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “يحوي الهاتف على مزايا ريادية في القطاع تظهر حرصنا على تقديم جودة عالية، ناهيك عن تصاميمه المذهلة التي تمكّن أصحابه من اكتشاف أساليبهم الخاصة”.

وأضاف: “إن S1 Pro مثال حقيقي يدلّ على تصميمنا لهواتف ذكية ريادية في القطاع بحيث تناسب حاجات زبائننا في سوق الشرق الأوسط وإفريقيا”.

ويتوافر هاتف S1 Pro بلونين عصريين ليلائم ذوقك الشخصي الفريد- الأسود اللامع والسديم الأزرق.