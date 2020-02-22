تعتبر خرائط جوجل من أكثر خدمات شركة جوجل شعبية، وبالإضافة إلى الميزات والخرائط ذات الدقة العالية التي توفرها، نجد أن استخدامها يمكن أن يتجاوز المساعدة في توفير الخرائط للتنقل فقط، حيث أنها تُخفي بين طياتها الكثير من الميزات والأدوات القوية والبيانات المختلفة التي يمكنك اكتشافها والاستفادة منها.

فيما يلي 5 ميزات في خرائط جوجل ربما لا تعرفها:

1- التحقق من قوائم المطاعم و مراجعات العملاء:

بالإضافة إلى أدوات التنقل الخاصة بها، تُعد خرائط جوجل بمثابة تطبيق لاستعراض مراجعات العملاء لمكان ما ومدى جودته، بحيث يمكنك الحصول على فكرة جيدة عن أنواع الخيارات المتوفرة في وجهتك.

وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا كانت وجهتك عبارة عن مطعم أو فندق، حيث تساعدك معاينة خيارات القائمة والأسعار بالإضافة إلى المراجعات الفردية للمستخدمين على اتخاذ قرار بالذهاب أم لا.

2- عمليات الحجز والطلب:

بمجرد الحصول على نظرة سريعة على جميع الخيارات التي يقدمها لك المطعم الذي تريد الذهاب إليه، يمكنك حجز طاولة مباشرة من تطبيق (خرائط جوجل) Google Maps بدون الخروج منه، وإذا كنت تفضل تناول الطعام في المنزل، يمكنك أيضًا الطلب من داخل التطبيق.

3- استخدام مساعد جوجل على هواتف آيفون:

يأتي نظام آي أو إس مع المساعد الصوتي سيري، ولكن يمكنك من داخل إعدادات خرائط جوجل تفعيل مساعد جوجل للاعتماد عليه أثناء التنقل، ولتفعيله يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (خرائط جوجل).

انقر على أيقونة القائمة (ثلاثة خطوط أفقية على يسار شريط البحث).

انقر على خيار (الإعدادات).

اضغط على خيار (التنقل) في الجزء العلوي من الصفحة.

قم بالتمرير للأسفل، ثم اختر (الوصول إلى المساعد باستخدام “OK Google” )، حرك مفتاح التبديل.

4- معرفة زمن الوصول والانتظار:

يمكنك استخدام خرائط جوجل لمعرفة المدة الزمنية التي يمكنك أن تستغرقها للذهاب والانتظار في مكتب الطبيب، أو متجر البقالة أو لإنجاز بعض المعاملات الحكومية .

في تطبيق (خرائط جوجل) انقر على الموقع الذي تريد زيارته.

انتقل للأسفل حتى ترى رسمًا بيانيًا يُسمى (الأوقات الشائعة) Popular times.

اختر اليوم الذي تريد الذهاب فيه.

اضغط على العمود الأحمر للاطلاع على بيانات حركة المرور الحالية.

تحت العنوان، قم بتخطيط زيارتك، وستجد معلومات عامة مثل: أوقات الانتظار القصوى، وطول مدة الزيارة المتوسطة.

5- البحث عن ساعات العمل وأرقام الهواتف:

إذا احتجت إلى معرفة موعد فتح أو إغلاق أحد المتاجر أو المكاتب، أو بحاجة إلى الاتصال بالمكان وليس لديك الرقم، أو تحتاج إلى الرمز البريدي للشركة، انتقل مباشرة إلى (خرائط جوجل) Google Maps للحصول على هذه الإجابات، وإليك طريقة إيجاد هذه المعلومات: