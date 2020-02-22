5 مواقع تساعدك في التحضير لاجتياز مقابلة العمل

هناك العديد من الشكوك والأسئلة التي تبحث عن إجابات عند التحضير لإجراء مقابلة العمل مثل: ما الذي يجب أن ترتديه، وكيف ينبغي أن تكون لغة جسدك أثناء المقابلة، وما هي نوعية الأسئلة التي يسألونها؟

لحسن الحظ، يوجد على الإنترنت العديد من المواقع التي يشرف عليها أشخاص ذوي خبرة، ويقدمون لك العديد من النصائح والخطوات لمساعدتك على الاستعداد والتحضير جيدًا لما هو متوقع في مقابلة العمل القادمة.

إليك 5 مواقع لتعلم كيفية التحضير والاستعداد لمقابلة العمل:

1- موقع The Interview Guys:

يقدم كل من جيف جيليس، ومايك سيمبسون مؤسسا موقع The Interview Guys مجموعة كبيرة من النصائح حول كيفية الاستعداد لمقابلة العمل وما يتعلق بها، حيث ستجد في الموقع نصائح عامة حول جميع أنواع المقابلات، بالإضافة إلى نصائح لوظائف محددة مثل: المبيعات، أو إدارة المنتج، أو التسويق.

كما ستجد أنهم قد خصصوا إجابات لكل سؤال يمكن توقعه في مقابلة العمل مثل: (ما الذي تفتخر به) أو (ما هو الراتب الذي تتوقعه)، كما لديهم قناة على يوتيوب يقدمون فيها المقالات المنشورة على الموقع بأسلوب ممتع وجذاب باستخدام الرسوم المتحركة.

2- موقع Interview Workbook:

صمم خبراء التوظيف في جامعة (مانيتوبا) في كندا دليلًا إلكترونيًا لاستخدامه في إجراءات التوظيف داخل الجامعة، لكنه نُشر مجانًا بعد ذلك على الإنترنت، وأصبح من أفضل الكتب الإلكترونية للتعرف على كل جانب من جوانب المقابلة.

يأخذك الدليل خطوة بخطوة للاستعداد لمقابلة العمل من خلال سبع خطوات هي: البحث، ومواءمة المهارات مع الوظيفة، وتوقع الأسئلة وممارستها، وإعداد الأسئلة لطرحها، وعملية المقابلة الفعلية، والمتابعة بعد المقابلة، والتفاوض حول الرواتب.

هذا دليل إحترافي يستحق أن تقرأ كل جزء فيه، لسهولة المحتوى فيه والذي يُقدم بشكل جميل مع الجداول والرسومات والنصائح والأسئلة التي يجب أن تجيب عليها للتحضير لمقابلة العمل الأهم في حياتك.

3- موقع Pathrise’s Job Guides:

في مقابلة العمل نجد أن الشركات الصغيرة تحاول تقليد الشركات الكبرى في نوعية الأسئلة المقدمة للمرشح للوظيفة، موقع Pathrise’s Job Guides يقدم لك ملخص لمقابلات عمل لأكثر من 200 شركة كبرى حتى تعرف ما يمكن توقعه.

تتضمن القائمة أسماء مثل: Amazon و Apple و Google و Microsoft و Facebook و Netflix و 23andme و Dell و Electronic Arts و Siemens و Uber، ويُقسم أسئلة مقابلة العمل وفقًا لنوع الوظيفة التي تبحث عنها.

5- موقع Interview School:

يقدم موقع Interview School اختبار مقابلة عمل افتراضية عبر الفيديو، ومن ثم تحليل هذه المقابلة بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تتضمن النسخة المجانية مقابلة فيديو أساسية، بناءً على أكثر 10 أسئلة مقابلة عمل شيوعًا.

وقبل كل سؤال أمامك خمس ثوان للتفكير قبل الإجابة، ويقوم التطبيق بتسجيل مقابلتك وتحليلها وإخبارك بمدى جودة أدائك ونقاط الضعف التي عليك الانتباه لها.