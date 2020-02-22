تم إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S20 في منتصف شهر فبراير، حيث تم الكشف عن رؤية سامسونج للهواتف الذكية في عام 2020.

على الرغم من أننا قد نرى بعض المزايا من أجهزة Galaxy S20 تصل إلى أجهزة Galaxy A إلا أنه من المقرر أن تكون هواتف سامسونج الرائدة في هذا العام هي أجهزة Galaxy Note 20 التي من المحتمل أن يتم إطلاقها في شهر أغسطس تقريبًا، وهي المرشح الأكثر وضوحًا لتكنولوجيا سامسونج المتطورة.

تأتي هواتف Galaxy Note مع قلم S Pen حيث تم تصميمها للمحترفين والمبدعين أكثر من هواتف Galaxy S القياسية، ولم نسمع الكثير عن Galaxy Note 20 حتى الآن، لا تسريبات أو إشاعات أو مزايا مؤكدة رسميًا، ولكن إذا ألقينا نظرة فاحصة على هواتف Galaxy S20 يمكننا أن نستخلص بعض الأمور.

5 أمور يخبرنا بها Galaxy S20 عن Galaxy Note 20:

شبكات الجيل الخامس:

على الرغم من وجود هاتف Galaxy S10 5G واحد فقط، إلا أن Galaxy S20 و S20 Plus و S20 Ultra كلها تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهناك إصدارات 4G من S20 و S20 Plus في أسواق معينة، لكن انتشارها لا يبدو واسعًا، وهذا يدل على التزام سامسونج بمستقبل الجيل الخامس، وهذا يعني أنه من المحتمل جدًا أن تدعم كل طرز Galaxy Note 20 شبكات الجيل الخامس.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من Note 10 و Note 10 Plus كلاهما يحويان على إصدارات تدعم الجيل الخامس 5G، ولكن لم تحصل جميع الدول على إصدارات 5G من الهاتفين، وأثبتت إصدارات 4G أنها أكثر شعبية بشكل عام، ومع ذلك إذا واصلت سامسونج عملها على هذا النحو فلن يكون هناك إصدار 4G على الإطلاق لجهاز Galaxy Note 20 في معظم الأسواق.

الكاميرا:

بينما تلقت الكاميرا في S20 ترقيات بسيطة مقارنة مع S10 فإن معظم التحسينات في التصوير الفوتوغرافي، بعيدًا عن S20 Ultra، أخذت شكل برامج ومزايا جديدة.

كما عادت الوسائط القديمة أيضًا، مثل Live Focus و Live Focus video، والتي من تجربتنا هي أوضاع التصوير التي سينتهي بك المطاف باستخدامها على الأقل إذا كنت تحب تصوير الأشخاص بشكل متكرر.

ربما يمكننا أن نرى Galaxy Note 20 يأتي مع كاميرات مماثلة إلى حد كبير مع الإصدارات السابقة، ولكن مع مجموعة جديدة من الأوضاع والخيارات التي تغير كيفية التقاط الصور.

جودة الشاشة:

بدلاً من قيام سامسونج بتحسين كاميراتها الجديدة عند إطلاق S20 أمضت وقتًا طويلاً في التحدث عن جودة الشاشة، حيث تحتوي أجهزة S20 على شاشات WQHD + ذات معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز وهي أعلى عدد من البيكسل في البوصة لأي هاتف سامسونج.

هذا التركيز على شاشات العرض هو شيء رأيناه مرارًا وتكرارًا من قبل الشركات الأخرى في عام 2020، وبالتالي فإن سامسونج ليست وحدها، لكن التركيز على الشاشة شيء نتوقع بالتأكيد رؤيته في هواتف Note 20 أيضًا.

ربما سنرى سلسلة Galaxy Note 20 تزيد من معدل التحديث إلى 144 هرتز، ومن المحتمل أن يكون لدى أحد الإصدارات شاشة 4K مثل Sony Xperia 1.

الحجم:

لم يكن هناك إصدار لايت أو E من Galaxy S20، وكان على الأشخاص الذين لديهم ميزانية محدودة النظر إلى Galaxy S10 Lite أو Galaxy A، ومع ذلك فإن سامسونج قد وضعت مزايا سلسلة S20 الضخمة في هاتف Galaxy S20 Ultra، حيث يعد S20 Ultra الأكبر في سلسلته، ويتميز بمجموعة كاميرات أكثر إثارة للإعجاب وبطارية أكبر، فهو مخصص لأولئك الذين لديهم الكثير من المال لإنفاقه على هاتف ذكي جديد.

لذا إذا كانت شركة سامسونج تركز على الهواتف الكبيرة والعالية الأداء بدلاً من طرز الميزانية، فقد نرى جهاز Galaxy Note 20 Ultra أو شيء مشابه، ربما جهاز مع قلم يغني عن الجهاز اللوحي.

الكاميرا الأمامية:

عندما أُطلقت أجهزة Galaxy S10 بكاميراتها الأمامية ذكرت الشركة أنها تخطط بالفعل لإسقاط هذه الميزة في أقرب وقت ممكن على باقي أجهزتها، وبعد مرور عام واحد لا تستمر الشركة في استخدام ميزة التصميم فحسب بل إنها تعمل على إتقانها عن طريق جعلها أصغر وإضافتها إلى أجهزة ميزانيتها منخفضة بالإضافة إلى الأجهزة الرائدة.

كما يبدو أن شركة سامسونج تتمسك بهذه الميزة في المستقبل المنظور، لذلك نتوقع رؤية أجهزة Galaxy Note 20 الجديدة مع نفس موضع الكاميرا الأمامية المعتاد في أجهزة سامسونج.