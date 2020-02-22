إذا كنت تشعر بالتعب عند الإستيقاظ من النوم، أو تعتقد أنك لا تحصل على ما يكفي من النوم، فربما حان الوقت لتتبع أنماط النوم الخاصة بك، وإحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي تطبيقات تتبع النوم على ساعة آبل الذكية Apple Watch.

بالرغم من أن آبل لم تدرج حتى الآن تطبيق تتبع نوم رسمي على Apple Watch، إلا أن (متجر آبل) App Store يضم مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تساعدك على تتبع نومك بسهولة، ويمكنك تنزيلها على Apple Watch وإقرانها بهاتف آيفون للحصول على بيانات أكثر تفصيلًا.

ومن خلال ارتداء ساعة Apple Watch أثناء النوم واستخدام تطبيق لمراقبة نومك، يمكنك معرفة وتتبع أنماط نومك، ونقل البيانات والنتائج من الساعة إلى هاتف آيفون، لتتحقق في صباح اليوم التالي مما تريده.

فيما يلي 3 طرق لتتبع أنماط نومك على Apple Watch:

أولًا: تنزيل تطبيق تتبع النوم على Apple Watch:

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل WatchOS 6 أو أي إصدار أحدث، فإن آبل توفر متجر تطبيقات مخصص لساعة Apple Watch وهذا يعني أنك لن تكون مضطرًا لتنزيل التطبيق على هاتف آيفون وApple Watch معًا. كل ما عليك القيام به هو:

افتح تطبيق (الساعة) Watch على آيفون.

انقر على (متجر التطبيقات) App Store.

اضغط على خيار (استكشاف تطبيقات الساعة) Discover Watch Apps، ثم اضغط على (رمز البحث).

اكتب عبارة مثل (تعقب النوم) Sleep Trackers، أو أدخل مباشرة اسم التطبيق.

اضغط على زر Get أو زر السعر لتنزيل التطبيق وتثبيته.

إذا كان لديك بالفعل تطبيق تعقب النوم على آيفون، وترغب في إضافته إلى Apple Watch، فعليك القيام بالخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الساعة) Watch على هاتفك.

اسحب إلى الأسفل وانقر على خيار (ساعتي) My Watch.

انقر على زر (تثبيت) Install المجاور لتطبيق تتبع النوم.

افتح قسم التطبيقات في Apple Watch وستجد التطبيق.

ثانيًا: كيفية تتبع النوم عن طريق تطبيق AutoSleep:

يقوم تطبيق AutoSleep على Apple Watch بتتبع نومك ومدى جودته تلقائيًا ويرسل لك إشعارًا في الصباح، كل ما عليك فعله هو إعداد التطبيق على هاتف آيفون لتحديد الوقت الذي تذهب فيه عادةً للنوم ومتى تستيقظ.

سيبدأ التطبيق بعد ذلك في مراقبة نومك عند الاستلقاء في الوقت المحدد. كما يمكنك أيضًا النقر فوق زر Lights Off على Apple Watch لإخبار التطبيق أنك ستنام.

في صباح اليوم التالي، افتح التطبيق على Apple Watch، واسحب لأسفل لعرض المزيد من البيانات حول نومك، ستجد شاشة تعرض عدد ساعات النوم التي حصلت عليها بالإضافة إلى متوسط معدل ضربات القلب أثناء الليل.

بينما تُظهر شاشة أخرى عدد ساعات النوم ومدى جودتها، وعدد ساعات النوم العميق، ومعدل ضربات القلب، كما يمكنك أيضًا مشاهدة سجل النوم.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات، افتح تطبيق AutoSleep على هاتف آيفون، سترى الكثير من الشاشات التي تعرض بيانات مختلفة عن عادات نومك.

تطبيق AutoSleep متاح على آب ستور مقابل 2.99 دولارًا.

وتذكر: هنالك الكثير من التطبيقات المجانية على متجر آبل يمكنك تثبيتها على آيفون، و Apple Watch لتتبع عادات نومك، ولكن التطبيقات المجانية في أغلب الأحيان لا تُقدم لك كامل التفاصيل والبيانات التي تريدها، وبعضها يطلب منك الاشتراك للوصول إلى بعض الميزات.