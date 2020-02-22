أصبحت (الأخبار المزيفة) Fake News مشكلة كبرى في هذه الأيام يزداد انتشارها وتوسعها عبر مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي، ويجد الكثير من متصفحي الويب صعوبة في التأكد من مصداقية وموثوقية وحيادية الأخبار والمقالات المنتشرة على الإنترنت.

وبدلًا من القيام بعمليات البحث وقراءة الكثير من المصادر، يمكننا تثبيت أدوات وإضافات في متصفحات الويب للقيام بعمليات التدقيق والفحص وفلترة الأخبار والمقالات قبل مشاركتها مع الأصدقاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فيما يلي سنتعرف على 3 أدوات تساعدك على التحقق من الأخبار المزيفة عبر الإنترنت:

1- NewsGuard:

تعتمد إضافة وتطبيق NewsGuard على فريق من الصحفيين الذين يقومون بتحليل أكثر من 2000 موقع أخبار. ثم يُصنف كل موقع على أساس تسعة معايير مختلفة هي:

هل ينشر الموقع محتوى مزيف باستمرار؟

هل يجمع ويقدّم المعلومات بشكل مسؤول؟

هل يُصحح أو يُوضح الأخطاء بانتظام؟

هل يُعالج الفرق بين الأخبار والرأي بطريقة واضحة؟

هل يتجنب العناوين الخادعة؟

هل يكشف عن الملكية والتمويل الخاص به؟

هل تُوضع الإعلانات بطريقة واضحة؟

هل يُكشف عن من هو المسؤول عن الموقع؟

هل يوفر معلومات حول منشئي المحتوى؟

بعد استيفاء المعايير أعلاه يُعطى الموقع معيار تقييم معين، أو عدد من النقاط، لتحديد التصنيف الكلي للموقع. ويحصل الموقع على تصنيف بلون أخضر إذا كان يفي بالمعايير الأساسية للدقة والمساءلة. بينما يظهر الموقع بتصنيف أحمر إذا فشل في تلبية المعايير السابقة.

تقدم NewsGuard عضوية تجريبية مجانية لمدة أسبوعين، ومن ثم يتعين دفع 2.95 دولار شهريًا لمواصلة استخدام الخدمة.

يمكنك تثبيت الإضافة لمتصفحات: جوجل كروم، مايكروسوفت إيدج، فايرفوكس، وسفاري، و تنزيل التطبيق الخاص بها لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون عبر آب ستور.

2- Official Media Bias Fact Check:

تقدم إضافة (التحقق من تحيز الوسائط الرسمية)، أو MBFC، طريقة مختلفة للتحقق من الأخبار المزيفة، فبدلاً من تصنيف مواقع الأخبار بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير المختلفة، تركز MBFC على عامل واحد وهو: الانحياز السياسي.

بالإضافة إلى تقييم المواقع بناءً على التقارير الواقعية، أي مدى دقة وموثوقية المعلومات ومدى ملائمة مصادر تلك المعلومات. من خلال تحليل أكثر من 2600 موقع أخبار لمعرفة ميولها وتحيزاتها السياسية.

يمكنك تثبيت الإضافة لمتصفحات: جوجل كروم، وفايرفوكس.

3- FakerFact:

تعمل إضافة FakerFact بشكل مختلف بعض الشيء عن إضافات الأخبار المزيفة الأخرى، فبدلاً من تحليل مواقع الويب بالكامل، تبحث فقط في المقالات والقصص الفردية، عن طريق خوارزمية ذكاء اصطناعي يُطلق عليها (والت) Walt.

فمن خلال تعلم العلاقات بين الكلمات واستخدام الشبكات العصبية، تُحدد الخوارزمية ما إذا كان الهدف من المقال المنشور هو توفير الحقائق أم إثارة العواطف، بالإضافة إلى اخذ آراء وتعليقات المستخدمين حول ما إذا كانوا يعتقدون أن هذه المقال صحيح أم مزيف، لإستخدامها في تحسين عمل الخوارزمية.

يمكنك تثبيت الإضافة لمتصفحات: جوجل كروم، وفايرفوكس.